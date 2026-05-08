Kuno Cheetah: कूनोच्या सीमा ओलांडून २५० किमी दूर पोहोचले चित्ते! राजस्थानपर्यंत 'आशा'च्या बछड्यांचा संचार; वनखात्याने केले रेस्क्यू

मध्य प्रदेशातील कूनो नॅशनल पार्क (Kuno National Park) मधील चित्ता पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत एक नवीन आणि आव्हानात्मक परिस्थिती समोर आली आहे. कूनोच्या सीमा ओलांडून काही चित्ते तब्बल २५० किमी दूरपर्यंत संचार करत असल्याने वन विभागाची चिंता वाढली आहे..कोणत्या चित्त्याचा कुठे संचार?मादा चित्ता 'आशा' हिचे तीन बछडे सध्या कूनो नॅशनल पार्कच्या बाहेर वेगवेगळ्या दिशांना विखुरले आहेत. केएपी-३ (KAP-3) हा चित्ता राजस्थानमधील झालावाड आणि बारां जिल्ह्यांमधून प्रवास करत कूनोपासून २५० किमी दूर मध्य प्रदेशातील राजगड जिल्ह्यात पोहोचला आहे.केएपी-१ (KAP-1) हा सध्या ग्वाल्हेरजवळील घाटीगाव परिसरात आहे. तर केएपी-२ (KAP-2) हा चित्ता राजस्थानमधील रणथंभौर व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्राजवळ संचार करत आहे..वन विभागासमोरची प्रमुख आव्हानेचित्ते जंगलाबाहेर पडल्यामुळे वन विभागासमोर दोन मोठी संकटे उभी ठाकली आहेत. उन्हाळ्यामुळे जंगलाबाहेर पाण्याची टंचाई आहे. अन्नाच्या शोधात किंवा पाण्यासाठी हे चित्ते मानवी वस्तीत घुसण्याची भीती आहे (अलीकडेच राजस्थानमध्ये एक चित्ता घरात शिरल्याची घटना घडली होती).हे चित्ते अनेकदा महामार्ग (Highways) ओलांडतात. अशा वेळी वाहनांच्या धडकेत त्यांना इजा होऊ नये, यासाठी वन विभाग वाहतूक संथ करण्याचे प्रयत्न करत आहे..अशी ठेवली जातेय 'हाय-टेक' नजरचित्त्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी वन विभागाने विशेष यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. प्रत्येक चित्त्याच्या गळ्यात सॅटेलाइट कॉलर लावली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या लोकेशनची अचूक माहिती मिळते.कूनोचे विशेष पथक आणि ज्या जिल्ह्यात चित्ता पोहोचला आहे, तिथले स्थानिक वन विभाग एकत्र येऊन २४ तास पाळत ठेवत आहेत. जर चित्ता एखाद्या कोरड्या भागात बराच वेळ थांबला असेल, तर ट्रॅकिंग टीम तिथे पाण्याचे टँक किंवा कृत्रिम पाणवठे तयार करत आहे..चित्त्यांची वागणूक आणि शिकारीची पद्धतट्रॅकिंग दरम्यान असे दिसून आले की, चित्ता एकदा चालायला लागला की साधारण ३० किमी अंतर पार करतो. त्यानंतर काही तास विश्रांती घेतो आणि शिकार करून आपली भूक भागवतो. जेव्हा चित्ता बराच वेळ एकाच ठिकाणी स्थिर असतो, तेव्हा टीम जवळ जाऊन त्याची प्रकृती तपासते.वन विभागाची पथके या चित्त्यांच्या मागावर होती, ताज्या अपडेट नुसार त्यांना पुन्हा सुरक्षितपणे कूनोच्या कोर क्षेत्रात आणण्यात यश मिळाले आहे.