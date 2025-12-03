देश

Labour Law: नवीन कामगार संहिता लागू कधी लागू होणार? रोजगार मंत्र्यांनी तारीखच सांगितली; म्हणाले...

Labour Law Implementation: १ एप्रिलपासून नवीन कामगार संहिता लागू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. याबाबत रोजगार मंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली आहे. संहितेअंतर्गत मसुदा नियम लवकरच सांगितले जातील.
कामगार सुधारणांच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल, कामगार संहिता पुढील वर्षी १ एप्रिल रोजी पूर्णपणे लागू होण्याची अपेक्षा आहे. मंत्रालयाने अधिसूचित कायद्यांतर्गत नियमांची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सरकारने २१ नोव्हेंबर रोजी चार कामगार संहिता - वेतन संहिता, २०१९, औद्योगिक संबंध संहिता, २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती संहिता, २०२० - अधिसूचित केल्या.

