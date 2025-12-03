Labour Law: नवीन कामगार संहिता लागू कधी लागू होणार? रोजगार मंत्र्यांनी तारीखच सांगितली; म्हणाले...

कामगार सुधारणांच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल, कामगार संहिता पुढील वर्षी १ एप्रिल रोजी पूर्णपणे लागू होण्याची अपेक्षा आहे. मंत्रालयाने अधिसूचित कायद्यांतर्गत नियमांची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सरकारने २१ नोव्हेंबर रोजी चार कामगार संहिता - वेतन संहिता, २०१९, औद्योगिक संबंध संहिता, २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती संहिता, २०२० - अधिसूचित केल्या..कायदा अंमलात आणण्यासाठी, सरकारने त्याअंतर्गत नियम अधिसूचित केले पाहिजेत. याआधी, केंद्र आणि राज्य सरकारांना नियम लागू करण्यापूर्वी सार्वजनिक अभिप्रायासाठी मसुदा प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी बुधवारी CII इंडियाएज २०२५ ला संबोधित करताना सांगितले की, चार कामगार संहितेअंतर्गत मसुदा नियम प्रकाशित होण्यापूर्वी लवकरच सार्वजनिक केले जातील..Indian Rupee Fall: भारतीय रुपया डॉलरसमोर पहिल्यांदाच ९० च्या खाली कोसळला! खरे कारण अन् परिणाम काय? जाणून घ्या सविस्तर....ते म्हणाले की, केंद्र सरकार आणि राज्यांनी यापूर्वी मसुदा नियम जारी केले होते, परंतु ते खूप पूर्वीचे आहे. आता, सध्याच्या काळाला अनुसरून मसुदा अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, मसुदा नियम प्रकाशित करण्यापूर्वी, सरकार सार्वजनिक अभिप्रायांसाठी ४५ दिवसांचा कालावधी देईल. त्यानंतर त्यांना अधिसूचनेसाठी अंतिम स्वरूप देईल. नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून १ एप्रिलपासून या चारही संहितेच्या अंमलबजावणीसाठी नियम लागू करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे..परिषदेतील एका सत्रादरम्यान प्रश्नांची उत्तरे देताना मंत्री म्हणाले की, नवीन नियमांनुसार कर्मचाऱ्यासाठी कामाचे तास दररोज आठ तासच राहतील. ही प्रमुख कामगार सुधारणा २९ विद्यमान कामगार कायद्यांना सुसंगत आणि एकत्रित करते. नवीन चौकटीत कर्मचाऱ्यांना "ओव्हरटाईम" चा पर्याय उपलब्ध आहे, जो एक आंतरराष्ट्रीय पद्धत आहे. .Mumbai Property: हे कोणालाही अपेक्षित नव्हतं! मुंबईत एवढ्या वेगाने घरे का विकत घेत आहेत? प्रॉपर्टी मार्केटने मोडले सर्व रेकॉर्ड.मार्च २०२६ पर्यंत १ अब्ज कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा सरकारचा हेतू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. जे सध्या ९४० दशलक्ष आहे. सामाजिक सुरक्षा कव्हरेज २०१५ मध्ये १९ टक्क्यांवरून २०२५ मध्ये ६४ टक्क्यांहून अधिक होण्याची अपेक्षा आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.