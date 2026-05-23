Army Cheeta Helicopter Crashes: लडाखमध्ये मृत्यूला हरवून तीन अधिकारी बचावले! भारतीय लष्कराचे हेलिकॉप्टर डोंगरात कोसळले

लडाखमधील उच्च पर्वतीय भागात भारतीय लष्कराचे चीता हेलिकॉप्टर कोसळल्याची घटना घडली आहे. या अपघातात लष्करातील तीन वरिष्ठ अधिकारी किरकोळ दुखापतींसह बचावले असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. कठीण भूप्रदेशात घडलेल्या या घटनेत जिवितहानी टळणे ही चमत्कारिक बाब मानली जात आहे..अपघात तांगस्ते भागात घडला. लेहजवळील या उंचावरील डोंगराळ क्षेत्रात हेलिकॉप्टर कोसळल्यानंतर बचाव कार्य तात्काळ सुरू करण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हा प्रदेश इतका खडतर आहे की, तेथे कोसळल्यानंतर सुखरूप बचावणे मोठे भाग्य समजले जाते..अपघाताचे दृश्य आणि फोटोकोसळलेल्या हेलिकॉप्टरचे फोटो आता सार्वजनिक झाले आहेत. या छायाचित्रांमध्ये हेलिकॉप्टरचा मागील भाग पूर्णपणे नष्ट झाल्याचे स्पष्ट दिसते. अपघातानंतर तिन्ही अधिकारी हेलिकॉप्टरच्या अवशेषांजवळ असल्याचेही फोटोमध्ये दर्शविले आहे. बुधवारी घडलेल्या या घटनेची माहिती शनिवारी अधिकृतपणे समोर आली.प्रवासी कोण होते?या हेलिकॉप्टरमध्ये 'तिसऱ्या इन्फंट्री डिव्हिजन'चे जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) मेजर जनरल प्रवासी म्हणून होते. हेलिकॉप्टरचे नियंत्रण एक लेफ्टनंट कर्नल आणि एक मेजर यांनी केले होते. हे सिंगल-इंजिन हेलिकॉप्टर असल्याचे सांगितले जाते. अपघातानंतर लगेचच बचाव आणि जखमींना सुरक्षित स्थळी हलविण्याची मोहीम राबवण्यात आली..चौकशी सुरूलष्करी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. किरकोळ दुखापतींसह तिन्ही अधिकारी सुखरूप असल्याने मोठा अनर्थ टळला आहे..दशकभरातील चिंताजनक आकडेवारीगेल्या दहा वर्षांत अशा प्रकारचे १५ हून अधिक चीता हेलिकॉप्टर अपघात झाल्याची नोंद आहे. यामध्ये अनेक वैमानिक आणि संरक्षण कर्मचाऱ्यांनी आपला जीव गमावला आहे. वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित होत असले तरी, हे हेलिकॉप्टर अद्याप उड्डाणासाठी योग्य (airworthy) मानले जातात..दुर्गम भागातील महत्त्वलष्करातील अधिकाऱ्यांच्या मते, हे हेलिकॉप्टर दुर्गम आणि उच्च हिमालयीन भागातील चौक्यांना रसद पुरवठा करण्यासोबतच विविध लष्करी मोहिमांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. कठीण भूगोलामुळे रस्ते मार्गाने पोहोचणे अवघड असल्याने हवाई वाहतुकीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते.