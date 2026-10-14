Ladakh Development Boost : लडाखला ३,३५० कोटींच्या विकास प्रकल्पांची भेट! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते लेह विमानतळासह सामरिक रस्त्याचे लोकार्पण

लेह : केंद्रशासित प्रदेश लडाखच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी (ता. १५ ऑक्टोबर) सुमारे ३,३५० कोटी रुपये खर्चाच्या पाच महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि उद्घाटन करणार आहेत. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दुपारी साडेबारा वाजता होणाऱ्या या सोहळ्यात विमानतळ पायाभूत सुविधा, सामरिक रस्ते संपर्क, जलविद्युत, पुरातत्त्व वारसा जतन आणि जलसुरक्षा या क्षेत्रांशी संबंधित प्रकल्पांचा समावेश आहे..लेह विमानतळाचे नवे टर्मिनल अन् सामरिक रस्ताया प्रकल्पांमध्ये लेह येथील कुशोक बकुला रिम्पोची विमानतळाच्या ६४० कोटी रुपये खर्चाच्या अत्याधुनिक प्रवासी टर्मिनलचे उद्घाटन होणार आहे. वर्षाला ३५ लाख प्रवाशांना हाताळण्याची क्षमता असलेले हे टर्मिनल भू-औष्णिक ऊर्जेवर (Geothermal Energy) आधारित देशातील पहिले पर्यावरणपूरक टर्मिनल आहे. याशिवाय सीमा रस्ते संघटनेने (BRO) बांधलेला २९८ किमी लांबीचा ‘निम्मू-पदुम-दारचा’ हा अत्यंत महत्त्वाचा रस्ता देशाला समर्पित केला जाईल. दुर्गम झांस्कर खोऱ्यातून लेहमधील निम्मूला हिमाचल प्रदेशातील दारचाशी जोडणारा हा पर्यायी मार्ग आहे. आव्हानात्मक 'शिनकुन ला' खिंडीतून जाणारा हा रस्ता चीन सीमेवरील भारतीय सशस्त्र दलांची गतिशीलता आणि रसद पुरवठा अधिक बळकट करणारा ठरेल..पहिले कातळचित्र संवर्धन उद्यान अन् 'हिम सरोवर'लडाखच्या प्रागैतिहासिक वारशाचे जतन करण्यासाठी लेहमधील सिंधू घाटावर देशातील पहिल्या ‘कातळचित्र संवर्धन उद्यानाचे’ (Petroglyph Park) उद्घाटन केले जाईल. ऊर्जा सक्षमीकरणासाठी ९ मेगावॅट क्षमतेचा ‘हनू जलविद्युत प्रकल्प’ आणि ६६ केव्ही दाह-हनू-खालत्सी पारेषण वाहिनी कार्यान्वित केली जाईल. तसेच, लडाखमधील भौगोलिक आव्हानांवर मात करण्यासाठी आणि पेरणीच्या काळात शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ४० गावांमध्ये विकसित केलेल्या ‘हिम सरोवर’ प्रकल्पाचे लोकार्पण होणार आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे लडाखमधील पर्यटन, शेती, संपर्क आणि संरक्षणाला नवी दिशा मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.