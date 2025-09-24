Ladakh : खऱ्या रँचोसाठी भाजपचं ऑफिस जाळलं! लेहमध्ये सोनम वांगचूक यांच्या समर्थनार्थ आंदोलनाला हिंसक वळण

Summaryलडाखमध्ये सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हिंसक झाले, पोलिसांवर दगडफेक आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले.वांगचुक १५ दिवसांपासून उपोषण करत असून लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा व सहाव्या अनुसूचीत समावेशाची मागणी करत आहेत.आंदोलनकर्त्यांच्या मुख्य चार मागण्या आहेत – राज्याचा दर्जा, सहाव्या अनुसूचीत समावेश, दोन लोकसभेच्या जागा आणि आदिवासी दर्जा..केंद्रशासित प्रदेश लडाखमध्ये सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ विद्यार्थी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले असून आंदोलनला हिंसक वळण लागले आहे. पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली असून भाजपचे कार्यालयही जाळण्यात आले आहे. याशिवाय सीआरपीफच्या एका वाहनाला आग लावण्यात आली. .पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांनी लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीत समावेश करावा या मागणीसाठी मागील १५ दिवसांपासून उपोषण सुरु केले आहे..सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ मोठ्या संख्येने विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. निदर्शकांची पोलिसांशी झटापट झाली, पोलिसांवर दगडफेक झाली. निदर्शकांनी अनेक वाहनांना आग लावली आणि इतर सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचे नळकांडे फोडले आणि लाठीचार्ज केला, तर निदर्शकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली..वांगचुक हे लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा अशी मागणी करत आहेत. सोनम वांगचुक १५ दिवसांपासून उपोषणावर आहेत. लडाख बंद दरम्यान आज लेहमध्ये मोठ्या संख्येने लोक जमले. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे वृत्त आहे..काय आहेत मागण्या? १) लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात यावा.२) लडाखला संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावा.३) लडाखसाठी दोन लोकसभेच्या जागांची मागणी करण्यात आली आहे.४) लडाखच्या जमातींना आदिवासींचा दर्जा..कलम ३७० हे ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी रद्द केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरचे दोन भाग झाले. जम्मू आणि काश्मीर हा एक वेगळा केंद्रशासित प्रदेश बनला, तर लेह आणि कारगिल यांचा समावेश असलेला लडाख हा एक वेगळा केंद्रशासित प्रदेश बनला. आता लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा अशी मागणी केली जात आहे..FAQsप्र.१: लडाखमध्ये आंदोलन का सुरू झाले आहे? ➡️ लडाखला राज्याचा दर्जा व सहाव्या अनुसूचीत समावेश मिळावा या मागणीसाठी आंदोलन सुरू झाले आहे.प्र.२: सोनम वांगचुक काय मागणी करत आहेत? ➡️ राज्याचा दर्जा, सहाव्या अनुसूचीत समावेश, दोन लोकसभा जागा व जमातींना आदिवासी दर्जा या त्यांची मागणी आहे.प्र.३: आंदोलनादरम्यान काय घडले? ➡️ विद्यार्थ्यांनी पोलिसांवर दगडफेक केली, वाहनांना आग लावली व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले.प्र.४: पोलिसांनी परिस्थिती कशी हाताळली? ➡️ पोलिसांनी अश्रुधुराचे नळकांडे फोडले आणि लाठीचार्ज करून जमाव पांगवला.प्र.५: लडाख कधी वेगळा केंद्रशासित प्रदेश झाला?➡️ कलम ३७० रद्द केल्यानंतर ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी लडाख स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश बनला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.