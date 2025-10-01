BJP leader slapped : भाजप नेत्याला पाहताच इन्स्पेक्टरचा चढला पारा, पोलिस ठाण्यातच थप्पड लगावली अन्...

Summaryलखीमपूर खेरी येथे पोलिस ठाण्यात भाजप नेत्याला थप्पड मारल्याचा आरोप झाला.पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचे आश्वासन दिले.निरीक्षकाने प्रकरणाचा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्याचे सांगितले..उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे एका पोलिस निरीक्षकाचा भाजपच्या एका नेत्याला पाहताच पारा चढला आणि पोलिस ठाण्यात कानशिलात लगावल्याचा आरोप होत आहे. याबद्दल कार्यकर्त्यांनी रात्री अनेक नेत्यांना पोलिस निरीक्षकाने केलेल्या अपमानाची कहाणी सांगितली. बुधवारी दुपारी स्थानिक भाजप आणि व्यापारी नेते पोलिस ठाण्यात आले याबद्दल संताप व्यक्त केला, गोंधळ निर्माण केला आणि पोलिस निरीक्षकाने माफी मागावी अशी मागणी केली पण पोलिसांनी ही घटना खोटी असल्याचे म्हणत माफी मागण्यास नकार दिला..संपूर्ण नगर पोलिस ठाण्यात ही घटना घडली. व्यापारी आणि भाजप मंडळ मंत्री संजय गुप्ता यांनी सांगितले की ते मंगळवारी रात्री १२ वाजण्याच्या सुमारास जागरणावरून परतत होते. दरम्यान, संपूर्ण नगर पोलिस एका व्यक्तीला जीपमधून पोलिस ठाण्यात आणत होते. आरोपी गाडीचा दरवाजा उघडून पोलिस ठाण्याच्या गेटवरून पळून गेला. पोलिसांनी त्याला पकडण्यासाठी जनतेची मदत घेतली. संजय म्हणाले की, इतर लोकांच्या मदतीने त्यांनी साखर मिल चौकात त्या तरुणाला घेरले. त्याला पकडण्यात आले, पोलिस ठाण्यात आणण्यात आले आणि पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले. संजय गुप्ता म्हणतात की, मला पोलिस स्टेशनमध्ये पाहताच एका पोलिस इन्स्पेक्टरला राग आला. त्याने मला गुंड म्हटले आणि थप्पड मारली. संजय यांनी त्या रात्री नेत्यांना माहिती दिली, पण काहीही झाले नाही..घटनेची माहिती मिळताच व्यावसायिकांसह भाजपचे पदाधिकारी बुधवारी पोलिस स्टेशनमध्ये पोहोचले. त्यांनी त्यांची बाजू स्टेशन प्रभारींसमोर मांडली. इन्स्पेक्टरने हे आरोप निराधार आणि खोटे असल्याचे म्हणत फेटाळून लावले, ज्यामुळे गोंधळ उडाला. संजय यांनी स्टेशन प्रभारींना सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासण्याची मागणी केली. जर तो थप्पड मारताना दिसला तर तो त्याच्यावर कारवाई करू शकते. निरीक्षकाने उच्च अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन दिले आहे..FAQsप्र.१: ही घटना कुठे घडली? उ.१: लखीमपूर खेरी, उत्तर प्रदेश येथे ही घटना घडली.प्र.२: थप्पड मारल्याचा आरोप कोणी केला? उ.२: भाजप नेते व व्यापारी मंडळ मंत्री संजय गुप्ता यांनी हा आरोप केला.प्र.३: पोलिसांनी या आरोपावर काय भूमिका घेतली? उ.३: पोलिसांनी आरोप खोटे असल्याचे सांगत माफी मागण्यास नकार दिला.प्र.४: भाजप कार्यकर्त्यांनी काय मागणी केली? उ.४: त्यांनी पोलिस निरीक्षकाने माफी मागावी अशी मागणी केली.प्र.५: पुरावा म्हणून काय तपासण्याची मागणी करण्यात आली? उ.५: संजय गुप्ता यांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याची मागणी केली.प्र.६: पुढील कारवाईबाबत पोलिस निरीक्षकाने काय सांगितले? उ.६: निरीक्षकाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.