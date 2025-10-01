देश

BJP leader slapped : भाजप नेत्याला पाहताच इन्स्पेक्टरचा चढला पारा, पोलिस ठाण्यातच थप्पड लगावली अन्...

Police Inspector Slap : भाजप नेते संजय गुप्ता यांनी पोलिसांनी त्यांना गुंड म्हणत थप्पड मारल्याचे सांगितले.पोलिसांनी मात्र आरोप फेटाळून लावले आणि घटना खोटी असल्याचे म्हटले. भाजप नेते व व्यापारी संघटनांनी ठाण्यात येऊन संताप व्यक्त केला व माफीची मागणी केली.
BJP leader Sanjay Gupta alleges being slapped by a police inspector inside Lakhimpur Kheri police station, sparking protests and demands for CCTV footage.

Sakal
Yashwant Kshirsagar
Summary

लखीमपूर खेरी येथे पोलिस ठाण्यात भाजप नेत्याला थप्पड मारल्याचा आरोप झाला.

पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचे आश्वासन दिले.

निरीक्षकाने प्रकरणाचा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्याचे सांगितले.

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे एका पोलिस निरीक्षकाचा भाजपच्या एका नेत्याला पाहताच पारा चढला आणि पोलिस ठाण्यात कानशिलात लगावल्याचा आरोप होत आहे. याबद्दल कार्यकर्त्यांनी रात्री अनेक नेत्यांना पोलिस निरीक्षकाने केलेल्या अपमानाची कहाणी सांगितली. बुधवारी दुपारी स्थानिक भाजप आणि व्यापारी नेते पोलिस ठाण्यात आले याबद्दल संताप व्यक्त केला, गोंधळ निर्माण केला आणि पोलिस निरीक्षकाने माफी मागावी अशी मागणी केली पण पोलिसांनी ही घटना खोटी असल्याचे म्हणत माफी मागण्यास नकार दिला.

Bjp
crime
police inspector
crime in uttar pradesh
