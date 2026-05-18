VIDEO : भीषण अपघात! भरधाव येणाऱ्या मॅजिक व्हॅनची ट्रकला धडक, नऊ जणांचा जागीच मृत्यू

भरधाव येणाऱ्या मॅजिक व्हॅनने ट्रकला मागून जोरदार धडक दिल्याने भीषण अपघाताची घडली आहे. यात अपघात ९ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर ४ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना उपचाराकरिता जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. आज पहाटे उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर येथे ही घटना घडली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत पावलेले ८ जण मजूर असल्याची माहिती आहे. हे सर्व जण मॅजिक व्हॅनमधून मजूरीसाठी जात होते. त्यावेळी व्हॅनच्या चालकाचं गाडीवरील नियंत्रण सुटलं आणि गाडी थेट ट्रकला जाऊन धडकली. ही धडक इतकी जोरदार होती की, गाडीचं मोठं नुकसान झालं. तसेच ८ मजूरांसह अन्य एक अशा ९ जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर चार जण गंभीर जखमी झाले..महत्त्वाचे म्हणजे अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिकांनी पोलिसांना याची महिती दिली. तसेच बचावकार्य सुरु केलं. पोलिसांनीही तत्काळ घटनास्थळी दाखल होत, जखमींना रुग्णालयात दाखल केले. या घटनेची नोंद करण्यात आली असून पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला आहे. तसेच मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत..या अपघातानंतर महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी बघायला मिळाली. वाहतूक पोलिसांनी या ठिकाणी पोहोचत वाहतूक सुरळीत केली. मृतांची ओळख पटवण्याचे काम सुरु असल्याच पोलिसांनी सांगितलं आहे. ओळख पटल्यानंतर मृतदेह नातेवाईकांकडे देण्यात अशी माहिती लखीमपूर पोलिसांनी दिली आहे.