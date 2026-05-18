VIDEO : भीषण अपघात! भरधाव येणाऱ्या मॅजिक व्हॅनची ट्रकला धडक, नऊ जणांचा जागीच मृत्यू

9 Labourers Killed After Magic Van Rams Truck : आज पहाटे उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर येथे ही घटना घडली आहे. मृत पावलेले सर्व जण मजूर असल्याची माहिती आहे.
Shubham Banubakode
भरधाव येणाऱ्या मॅजिक व्हॅनने ट्रकला मागून जोरदार धडक दिल्याने भीषण अपघाताची घडली आहे. यात अपघात ९ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर ४ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना उपचाराकरिता जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. आज पहाटे उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर येथे ही घटना घडली आहे.

