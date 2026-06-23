Lalan Singh: सहारनपूरच्या जंगलात मध्यरात्री सुरू झाला गोळीबार... पोलिसांनी ओळखला तोच कुख्यात ललन सिंह; काही मिनिटांत संपली वर्षांची दहशत

उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या सीमावर्ती भागात आपल्या गुन्हेगारी कृत्यांनी दहशत निर्माण करणाऱ्या आणि उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या रडारवर असलेल्या एका कुख्यात गुंडाचा अखेर थरारक चकमकीत अंत झाला आहे. वाराणसीत एका पोलीस उपनिरीक्षकाची गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या करणाऱ्या आणि १ लाख रुपयांचे इनाम असलेल्या 'ललन सिंह ऊर्फ लल्लन' याला सहारनपूर (Saharanpur) पोलिसांनी मध्यरात्री झालेल्या चकमकीत (Encounter) ठार केले आहे. त्याच्या मृत्यूनंतर अनेक वर्षांपासून दहशतीच्या छायेत वावरणाऱ्या पीडित कुटुंबांनी आणि व्यापाऱ्यांनी सुटकेचा श्वास सोडला आहे..कोण होता ललन सिंह? त्याचा गुन्हेगारी इतिहासललन सिंह हा मूळचा बिहार राज्यातील समस्तीपुर जिल्ह्यातील आनंदगोलवा गावचा रहिवासी होता. तो आपल्या भावांच्या आणि इतर गुन्हेगारांच्या मदतीने एक मोठी संघटित टोळी (Gang) चालवत असे. त्याच्या गुन्हेगारीचा आलेख अत्यंत क्रूर आणि जघन्य होता:दरोगाची हत्या आणि शस्त्रलूट: ८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ललन सिंहने वाराणसीमध्ये एका पोलीस उपनिरीक्षकाची (सब-इंस्पेक्टर) गोळ्या झाडून हत्या केली होती आणि त्यांची सरकारी सर्विस रिव्हॉल्व्हर देखील लुटून नेली होती. या घटनेमुळे उत्तर प्रदेश पोलीस दलात प्रचंड खळबळजनक वातावरण निर्माण झाले होते..७ जणांचे खून: ललन सिंह आणि त्याच्या टोळीवर दोन सब-इंस्पेक्टर, एक बँक कॅशियर आणि एका सुरक्षा रक्षकासह (सिक्युरिटी गार्ड) एकूण सात जणांच्या हत्येचे गुन्हे दाखल होते.मोठ्या दरोड्यांचे सत्र: १ नोव्हेंबर २०२२ रोजी तो चंदौली येथील गोळीबार आणि लूटमारीच्या घटनेत सामील होता. याशिवाय अनेक बँकांवर दरोडे टाकणे, कॅश व्हॅन लुटणे आणि सरकारी शस्त्रे लुटण्याच्या गुन्ह्यांमध्ये तो मुख्य आरोपी होता.त्याच्या याच गुन्हेगारी पार्श्वभूमीमुळे वाराणसीच्या पोलीस आयुक्तांनी त्याच्यावर १ लाख रुपयांचे आणि चंदौलीच्या एसपींनी २५ हजार रुपयांचे इनाम घोषित केले होते..सहारनपूरमध्ये मध्यरात्री कशी झाली चकमक?मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्यरात्रीच्या सुमारास अप्पर पोलीस अधीक्षक (Additional SP) लाल प्रताप सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष पोलीस पथक सहारनपूरमधील 'सरसावा-नकुड' मार्गावर संशयित वाहनांची आणि गुन्हेगारांची शोधमोहीम राबवत होते. याच दरम्यान पोलिसांचा सामना ललन सिंह आणि त्याच्या एका मुख्य साथीदाराशी झाला.पोलिसांनी ललन सिंहची ओळख पटवून त्याला तात्काळ आत्मसमर्पण (Surrender) करण्याचे आवाहन केले. मात्र, पोलिसांचे ऐकण्याऐवजी ललनने पोलिसांवरच थेट बेछूट गोळीबार सुरू केला. पोलिसांनी स्वसंरक्षार्थ केलेल्या प्रत्युत्तराच्या गोळीबारात ललन सिंह गंभीर जखमी होऊन खाली कोसळला, तर अंधाराचा फायदा घेऊन त्याचा दुसरा साथीदार घटनास्थळावरून फरार झाला..Arabian Sea Monsoon : मॉन्सूनचे जोरदार आगमन!, मध्य अरबी समुद्र, महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटकात पावसाला सुरूवात; दोन दिवसात संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापणार.रुग्णालयात घोषित केले मृत; पोलिसांचे मोठे यशजखमी झालेल्या ललन सिंहला पोलीस सुरुवातीला सरसावा येथील बाल वैद्यकीय केंद्रात आणि त्यानंतर तातडीने सहारनपूरच्या जिल्हा रुग्णालयात घेऊन गेले. मात्र, तिथे तपासणी केल्यानंतर डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. पोलिसांनी चकमकीच्या ठिकाणाहून काही बेकायदेशीर शस्त्रे आणि दारूगोळा जप्त केला आहे.ललन सिंहच्या मृत्यूनंतर आता पोलीस त्याच्या फरार साथीदाराचा शोध घेण्यासाठी ठिकठिकाणी छापे टाकत आहेत. या फरार गुंडाच्या अटकेनंतर ललन सिंह गँगच्या अनेक जुन्या गुन्ह्यांचे धागेदोरे आणि महत्त्वपूर्ण पुरावे पोलिसांच्या हाती लागण्याची शक्यता आहे. पूर्वांचल आणि बिहारमध्ये दहशतीचा पर्याय बनलेल्या ललन सिंहचा खात्मा करणे हे उत्तर प्रदेश पोलिसांचे एक खूप मोठे यश मानले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.