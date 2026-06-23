देश

Lalan Singh: सहारनपूरच्या जंगलात मध्यरात्री सुरू झाला गोळीबार... पोलिसांनी ओळखला तोच कुख्यात ललन सिंह; काही मिनिटांत संपली वर्षांची दहशत

UP Police Calls It a Major Breakthrough: सहारनपूर एनकाउंटर नंतर वाराणसीतील पोलीस अधिकाऱ्याच्या हत्येसह अनेक गंभीर गुन्ह्यांचे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले असून पोलिसांसाठी हे मोठे यश मानले जात आहे.
Lalan Singh

Lalan Singh

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या सीमावर्ती भागात आपल्या गुन्हेगारी कृत्यांनी दहशत निर्माण करणाऱ्या आणि उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या रडारवर असलेल्या एका कुख्यात गुंडाचा अखेर थरारक चकमकीत अंत झाला आहे. वाराणसीत एका पोलीस उपनिरीक्षकाची गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या करणाऱ्या आणि १ लाख रुपयांचे इनाम असलेल्या 'ललन सिंह ऊर्फ लल्लन' याला सहारनपूर (Saharanpur) पोलिसांनी मध्यरात्री झालेल्या चकमकीत (Encounter) ठार केले आहे. त्याच्या मृत्यूनंतर अनेक वर्षांपासून दहशतीच्या छायेत वावरणाऱ्या पीडित कुटुंबांनी आणि व्यापाऱ्यांनी सुटकेचा श्वास सोडला आहे.

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