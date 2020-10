लालूंची सून ऐश्वर्या रायचे नितीश कुमारांना समर्थन, मंचावर जाऊन घेतला आशीर्वाद

पाटणा : बिहारमधील निवडणूक आता अवघ्या आठवड्यावर येऊन ठेपली आहे. या निवडणुकीत लालू प्रसाद यादव यांचे सुपुत्र तेजस्वी यादव हे महाआघाडीकडून मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार आहेत. नितीश कुमारांच्या नेतृत्वातील एनडीएविरोधात राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसने शड्डू ठोकला आहे. मात्र, आता या निवडणुकीत कौटुंबिक बाबींनाही राजकारणाचा आखाडा बनवला जात असल्याचे चित्र आहे. लालू प्रसाद यादव यांच्या घटस्फोटीत सुनेने नितीश कुमारांना समर्थन दिले आहे. ऐश्वर्या रायने याआधी लालूंच्या कुंटुंबावर घरगुती हिंसाचाराचा आरोप लावला आहे.

ऐश्यर्या राय या तेजप्रताप यादव यांच्या पत्नी होत्या. त्यांच्या घटस्फोटाचा विषय आता न्यायालयात प्रलंबित आहे. काल बिहारमध्ये परसा विधानसभा मतदार संघात प्रचार सभेला संबोधित करण्यासाठी आलेल्या नितीश कुमार यांच्याजवळ मंचावर जाऊन ऐश्वर्या राय यांनी त्यांचा आशीर्वाद घेतला. तिने आपल्या अगदी लहान भाषणात म्हटलं की, मी तुम्हाला आवाहन करते की माझ्या वडिलांना भरघोस मतांनी विजयी करा. तसेच नितीश कुमार हेच पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी राहतील यासाठी मतदान करा. यावेळी मी माझ्या वडीलांसाठी मत मागायला आली आहे. ही परसा विधानसभेच्या मान-सन्मानाची बाब आहे. काही काळानंतर मीच आपल्या लोकांमध्ये येणार आहे.

घटस्फोटाचा विषय प्रलंबित

परसा विधानसभा मतदार संघात चंद्रिका राय जेडीयूचे उमेदवार आहेत. ते याच मतदार संघातून मागच्या वेळी राजदच्या तिकीटावर निवडणूक जिंकले होते. मात्र, आता या घटस्फोटाने बिघडलेल्या नातेसंबंधामुळे त्यांनी पक्ष सोडून जेडीयूमध्ये प्रवेश केला आहे. यादरम्यानच त्यांच्या मुलगी ऐश्वर्या रायचा लालू प्रसाद यादव यांच्या मोठ्या मुलासोबत म्हणजे तेजप्रताप यादवसोबत विवाह झाला. मात्र, त्यांचा संसार फार काळ टिकू शकला नाही. सध्या त्यांच्या घटस्फोटाचा विषय न्यायालयात प्रलंबित आहे.

#WATCH | Aishwarya, daughter of JDU candidate from Parsa Assembly constituency Chandrika Rai touches the feet of Bihar CM Nitish Kumar at a rally in Chapra. #BiharPolls pic.twitter.com/oZhIZMK8AN

— ANI (@ANI) October 21, 2020