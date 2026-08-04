Lashkar-e-Taiba Claim : भारतीय एजंट्सनी पाकिस्तानात घुसून ३० दहशतवादी केले ठार: लष्करच्या हस्तकाचा धक्कादायक दावा

Viral Video of Rizwan Hanif Sparks Debate : लष्कर-ए-तैयबाशी संबंधित एका सदस्याने दावा केला आहे की, गेल्या काही वर्षांत भारतीय एजंट्सनी पाकिस्तानात घुसखोरी करून ३० हून अधिक दहशतवाद्यांना ठार केले आहे. पाकिस्तान वारंवार भारताच्या विरोधात कारस्थाने रचतो, परंतु अनेकदा त्यात अपयशी ठरतो. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने विविध आघाड्यांवर कठोर भूमिका घेतली, ज्यामुळे पाकिस्तानची कोंडी झाली. आता, लष्करच्या एका दहशतवाद्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यामुळे पाकिस्तानची हतबलता पुन्हा एकदा उघड झाली आहे..सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ फिरत आहे, ज्यामध्ये 'रिझवान हनीफ' नावाचा लष्करचा सदस्य भाषण करताना दिसत आहे. त्याने दावा केला की, गेल्या काही वर्षांत भारतीय एजंट्सनी पाकिस्तानात घुसून ३० हून अधिक दहशतवाद्यांना ठार मारले आहे. तो म्हणाला, "भारताच्या गुप्तचर संस्थांनी त्यांचे एजंट्स पाठवले आहेत. अलीकडच्या काळात अशा ३० हून अधिक घटना घडल्या आहेत. आमचा एकमेव 'गुन्हा' हा आहे की आम्ही 'ला इलाहा इल्लल्लाह' (अल्लाहशिवाय दुसरा कोणीही देव नाही) यावर विश्वास ठेवतो; आम्ही राम आणि घनश्याम यांच्यावर विश्वास ठेवत नाही.".पाकिस्तानच्या ताब्यात किती भारतीय? अधिकृत कैदी याद्यांमधून आकडेवारी समोर... भारतातील तुरुंगांमध्ये किती कैदी?.गेल्या काही महिन्यांपासून, जेव्हा जेव्हा पाकिस्तानात एखादा दहशतवादी मारला जायचा, तेव्हा सोशल मीडियावर 'अननोन गनमन' (अज्ञात बंदूकधारी) हा हॅशटॅग ट्रेंड व्हायचा. लष्करचा दहशतवादी हनीफ यानेही याचा उल्लेख केला आणि सांगितले की, पाकिस्तानमधील अनेक शहरांमध्ये "आमच्या बांधवांना" ठार मारण्यात आले. त्याने विशेषतः पेशावर, कराची, रावळपिंडी, मुझफ्फराबाद आणि रावालाकोट या शहरांचा उल्लेख केला..लष्करची स्थापना कशी झाली ?लष्करच्या दहशतवाद्यांनी भारतात अनेक हल्ले घडवून आणले आहेत. या गटाची स्थापना १९८० च्या दशकात पाकिस्तानात हाफिज मोहम्मद सईद, जफर इक्बाल आणि अब्दुल्ला अझम याने केली होती. सोव्हिएत-अफगाण युद्धादरम्यान स्थापन झालेल्या 'मरकझ-उद-दावा-वल-इरशाद' या इस्लामिक संघटनेची लष्करी शाखा म्हणून याची स्थापना करण्यात आली होती. सोव्हिएत युनियनने अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यानंतर, या गटाने आपले लक्ष जम्मू आणि काश्मीरकडे वळवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.