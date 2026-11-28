सातारा जिल्ह्यातील पिंपरीसह परिसरातील पाच गावांच्या दूषित पाण्याचा प्रश्न ऐकताच पालकमंत्री शंभूराज देसाई ॲक्शन मोडमध्ये आले. शिवनेरी साखर कारखान्याच्या सांडपाण्यामुळे गावांमधील पाणी दूषित झाल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली आहे. या प्रश्नावर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ग्रामस्थांचे उपोषण सुरू आहे. दरम्यान, विटा दौऱ्यावर जात असताना पिंपरी ग्रामस्थांनी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांची भेट घेतली. ग्रामस्थांच्या समस्या ऐकण्यासाठी त्यांनी आपला ताफा थांबवला. दूषित पाण्यासंदर्भातील फोटो, व्हिडिओ आणि कागदपत्रांची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांना फोन करून तातडीने स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पंचनामा करून वस्तुस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. आता प्रशासनाकडून काय कारवाई होते आणि पाच गावांचा पाणीप्रश्न कधी सुटतो, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.