Latest Silver Rate : चांदीचा नवा उच्चांक! ऐन लग्नसराईत दहा दिवसात १३ हजारांची झेप, सोन्याचे दरही गगनाला

Silver Price : चांदीचा दर प्रतिकिलो २ लाख ९ हजारांच्या नव्या उच्चांकावर. लग्नसराईच्या काळात दहा दिवसांत तब्बल १३ हजारांची वाढ. सोन्याचे दरही मोठ्या झेपेत.
Sandeep Shirguppe
Silver Hits New Record Price : मागच्या काही दिवसांपासून सोने-चांदीचे भाव सातत्याने वाढत आहेत. दरम्यान चांदीच्या भावाने नवा उच्चांक गाठला आहे. चांदीच्या दरात प्रतिकिलो दोन हजार रुपयांनी वाढून २ लाख नऊ हजार रुपये (जीएसटीसह) झाला आहे. चांदीचा भाव बुधवारी २ लाख ७ हजार रुपये होता. जागतिक स्तरावरील घडामोडींमुळे चांदीची मागणी वाढत असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भाव वाढत आहे, परिणामी भारतीय बाजारातही चांदीचे भाव तेजीत असल्याचे व्यापाऱ्यांनी म्हटले आहे.

