Latest Silver Rate : चांदीचा नवा उच्चांक! ऐन लग्नसराईत दहा दिवसात १३ हजारांची झेप, सोन्याचे दरही गगनाला

Silver Hits New Record Price : मागच्या काही दिवसांपासून सोने-चांदीचे भाव सातत्याने वाढत आहेत. दरम्यान चांदीच्या भावाने नवा उच्चांक गाठला आहे. चांदीच्या दरात प्रतिकिलो दोन हजार रुपयांनी वाढून २ लाख नऊ हजार रुपये (जीएसटीसह) झाला आहे. चांदीचा भाव बुधवारी २ लाख ७ हजार रुपये होता. जागतिक स्तरावरील घडामोडींमुळे चांदीची मागणी वाढत असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भाव वाढत आहे, परिणामी भारतीय बाजारातही चांदीचे भाव तेजीत असल्याचे व्यापाऱ्यांनी म्हटले आहे..देशभरात चांदीचे भाव वेगाने वाढण्यामागे अनेक प्रमुख कारणे आहेत. चांदीची मागणी सातत्याने वाढत आहे कारण ती दागिन्यांमध्ये तसेच मोबाइल फोन, बॅटरी आणि सौर पॅनेलसारख्या आवश्यक वस्तूंच्या निर्मितीमध्ये वापरली जाते. मात्र, मागणीच्या तुलनेत या धातुचा पुरवठा कमी आहे. त्यामुळे चांदी सहज उपलब्ध होत नाही. चीनच्या चांदीविषयक बदललेल्या धोरणामुळेही जागतिक स्तरावर चांदीची मागणी वाढली आहे..सोन्या-चांदीचे भावात वाढ होत आहेत यामध्ये चांदीने २ लाखांचा टप्पा पार केला तर पुण्यात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव जवळपास १ लाखर तीस हजार रुपये (१० ग्रॅमसाठी) आणि २२ कॅरेट सोन्याचा भाव सुमारे १ लाख एकोणीस हजार रुपये आहे. सध्या लग्नसराईचा सिझन सुरू असल्याने सोन्या चांदीच्या दारातील वाढ सामान्यांसाठी चिंता वाढवणारी आहे. यामुळे किरकोळ सोने चांदी खरेदी करणारे सराफ दुकानांकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र सध्या आहे..चीनचे चांदीबद्दलचे बदललेले धोरण, फेड रिझर्व्हची बैठक आणि फिजिकल (हजर) चांदीत अचानक वळालेल्या गुंतवणुकीने चांदीच्या अशी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.१ जानेवारी २०२५ ला चांदी ९०,६४० रुपये होती. वर्षअखेरीपर्यंत चांदीने दुपटीपेक्षा जास्त नफा मिळवून दिला आहे. आगामी काळातही चांदीचे दर वाढतेच राहणार असल्याचे अभ्यासकांनी सांगितले आहे. ११ डिसें. २,०९,०००, १० डिसें. २,०७,०००, ९ डिसें. १,९९,०००, ८ डिसें. १,९८,०००, ७ डिसें. १,९९,०००, ६ डिसें. १,९९,०००, ५ डिसें. १,९६,००० असा दर वाढत गेला आहे..Gold Rate Today : सोन्याचा भाव अचानक वाढला, चांदीतही मोठी उसळी; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव .आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील अनिश्चिततेमुळे चांदीचे दर वाढत आहेत. बाजारात चांदीची मागणी जास्त आणि कमी पुरवठ्यामुळे किंमती वाढत आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सोलर पॅनेलमध्येही चांदीचा वापर केला जात आहे, ज्यामुळे मागणीत सातत्याने वाढ नोंदवली गेल्याने चांदीच्या भावात सातत्याने वाढ होताना पहायला मिळत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील हुपरी येथे चांदीच्या वाढत्या दराने किरकोळ व्यापार ठप्प झाल्याचे पहायला मिळत आहे..