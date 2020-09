30 वर्षे एकट्याने खोदला कालवा; महिंद्राने ट्रॅक्टर भेट देऊन केला सन्मान

गया : उभा डोंगर चिरुन त्यातून रस्ता साकारणाऱ्या बिहारच्या माऊंटन मॅन दशरथ मांझीला सगळेच ओळखतात. परंतु, अगदी अलिकडेच दशरथ मांझींच्या कर्तुत्वासारखीच पुनरावृत्ती करणारी घटना समोर आली होती. लौंगी भुईया या बिहारच्या व्यक्तीने असाच एक कारनामा केला होता जो पाहून सगळेच अवाक झाले होते. सलग तीस वर्ष एकट्यानेच मेहनत घेऊन जवळपास तीन किलोमीटर लांब असा कालवा यांनी खोदला होता. त्यांच्या या अफाट कर्तुत्वानंतर ते सतत माध्यमांच्या चर्चेत राहिले होते. ही

अचाट कामगिरी करणाऱ्या लौंगी भुईया यांना महिंद्रा समूहाचे चेअरमन आनंद महिंद्रा यांनी ट्रॅक्टर देऊन सन्मान केला आहे.

रोहीन वर्मा नावाच्या एका पत्रकाराने केलेल्या ट्विटला शनिवारी उत्तर देताना आनंद महिंद्रा यांनी ही ट्रॅक्टर देण्याची घोषणा केली होती. 18 सप्टेंबरला एका पत्रकाराने ट्विवरवर एक ट्विट केलं होतं. त्यात म्हटलं होतं की, गयामध्ये राहणाऱ्या लौंगी भुईया यांनी आपल्या आयुष्यातील 30 वर्षे एक कालवा खोदायला दिली आहेत. एका ट्रॅक्टरशिवाय त्यांना आता काही नको आहे. त्यांनी मला म्हटलं आहे की, त्यांना एखादा ट्रॅक्टर मिळाला तर त्यांना खूप मदत होईल. या ट्विटमध्ये त्या पत्रकाराने आनंद महिंद्रा यांना विनंती करत म्हटलं की, जर आपण त्यांना त्यांच्या या अभूतपुर्व कामाबद्दल सन्मानित केलंत तर ही अभिमानाची बाब ठरेल.

उनको ट्रैक्टर देना मेरा सौभाग्य होगा। As you know, I had tweeted that I think his canal is as impressive a monument as the Taj or the Pyramids. We at @MahindraRise would consider it an honour to have him use our tractor. How can our team reach him @rohinverma2410 ? https://t.co/tnGC5c4j8b

