साखरपुडा झालाय, सगळं संपलं असं ऐकताच भरवर्गात थेट तरुणीच्या डोक्यात गोळी झाडली, घटना CCTVमध्ये कैद

पंजाबच्या तरनतारन इथं एका लॉ कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थीनीची तिच्याच वर्गमित्राने गोळी झाडून हत्या केलीय. गोळीबारात जखमी झालेल्या विद्यार्थीनीचा जागीच मृत्यू झाला. यानंतर आरोपी तरुणाने स्वत:वरही गोळी झाडून घेतली. यात तो गंभीर जखमी झाला असून त्याला रुग्णालयात दाखल केलं आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, हत्या झालेल्या तरुणीचं नाव संदीप कौर असं आहे. तर गोळीबार करणाऱ्या आरोपीचं नाव प्रिन्स राज असं आहे. कॉलेजच्या क्लासरूममध्येच ही घटना घडली. क्लासरूममध्ये काही विद्यार्थी असताना त्यांच्यासमोरच घडलेल्या या घटनेमुळं खळबळ उडाली आहे. वर्गातील सीसीटीव्हीमध्ये ही घटना कैद झाली आहे..निवृत्त अधिकाऱ्याकडे ६२ लाखांची रोकड, अडीच किलो सोनं अन् २० किलो चांदी; बँक लॉकरमध्येही मोठं घबाड, फ्लॅट-प्लॉटची कागदपत्रं.वर्गात प्रिन्स राज अचानक आला आणि त्याने बॅगेतून पिस्तुल बाहेर काढली. समोरच बसलेल्या संदीप कौर हिच्यावर जवळून गोळी झाडली. अचानक झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेनं क्लासरूममध्ये गोंधळ उडाला. कुणाला काही समजायच्या आतच आरोपीने पु्न्हा पिस्तुल लोड करून डोक्यात गोळी झाडून घेत आत्महत्या केली..आरोपी प्रिन्स राज याच्याकडे ३२ बोअरची पिस्तुल होती. पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी दाखल जाले. पिस्तुल जप्त करण्यात आली आहे. कॉलेजमध्ये घडलेल्या या घटनेनंतर दहशतीचं वातावरण निर्माण जालं आहे. कायद्याचं शिक्षण घेणाऱ्या कॉलेजमध्येच घडलेल्या घटनेमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे..ऑनलाइन गेमिंगचं व्यसन, आईचे १५ लाखांचे दागिने चोरले; अल्पवयीन मुलाला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात.संदीप कौर हिचं लग्न ठरलं होतं. तिचा साखरपुडाही झाला होता. यामुळे प्रिन्स राज नाराज होता. संदीप कौरच्या कुटुंबियांचा आरोप आहे की आरोपी मुलीला सतत त्रास देत होता. दोन ते तीन वेळा तो घरीही आला होता. आता पोलीस तपास करत आहेत की दोघांमध्ये कशावरून वाद झाला होता? आणखी काही कारण आहे का? याचा शोध घेतला जात आहे..संदीप कौरची बहीण मनप्रीतने सांगितलं की, आरोपी विद्यार्थी प्रिन्स राज गेल्या काही दिवसांपासून संदीपच्या मागे लागला होता. तो सतत त्रास देत होता. प्रिन्सने शुक्रवारी संदीपला प्रपोजही केलं होतं. पण संदीपने प्रिन्सला नकार देत साखरपुडाही झाल्याचं सांगितलं. यानंतरही प्रिन्स मान्य करायला तयार नव्हता..तीन महिन्यांपूर्वी साखरपुडा झाल्याचं सांगितल्यानंतरही प्रिन्सने संदीपचा पाठलाग करणं सोडलं नव्हतं. संदीप कौरच्या बहिणीने आरोप केला की आरोपीचे वडील लष्करात आहेत आणि त्यांच्याच पिस्तुलातून गोळी झाडली. मात्र ज्या पिस्तुलातून गोळी झाडलीय तशी पिस्तुल लष्करात वापरली जात नसल्यानं आता नवा प्रश्न उपस्थित होत आहे..