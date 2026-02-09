देश

साखरपुडा झालाय, सगळं संपलं असं ऐकताच भरवर्गात थेट तरुणीच्या डोक्यात गोळी झाडली, घटना CCTVमध्ये कैद

Law Student Murder in classroom : एका लॉ कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थीनीची तिच्याच वर्गमित्राने गोळी झाडून हत्या केलीय. गोळीबारात जखमी झालेल्या विद्यार्थीनीचा जागीच मृत्यू झाला.
Classroom shooting law college student killed by classmate

Classroom shooting law college student killed by classmate

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पंजाबच्या तरनतारन इथं एका लॉ कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थीनीची तिच्याच वर्गमित्राने गोळी झाडून हत्या केलीय. गोळीबारात जखमी झालेल्या विद्यार्थीनीचा जागीच मृत्यू झाला. यानंतर आरोपी तरुणाने स्वत:वरही गोळी झाडून घेतली. यात तो गंभीर जखमी झाला असून त्याला रुग्णालयात दाखल केलं आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय.

Loading content, please wait...
crime
murder
Love

Related Stories

No stories found.