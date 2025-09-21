देश

संसारात लुडबूड केली तर पत्नी पतीच्या गर्लफ्रेंडकडे मागू शकते नुकसान भरपाई; हायकोर्टाचा निर्णय

High Court : दाम्पत्याच्या वैवाहिक जीवनाला धोका पोहोचत असेल तर या प्रकरणी साथीदाराच्या प्रियकर किंवा प्रेयसीवर नुकसान भरपाईचा खटला दाखल करता येऊ शकतो असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलाय.
संसारात एखादी व्यक्ती जाणीवपूर्वक लुडबूड करत असेल आणि यामुळे वैवाहिक जीवनाला धोका पोहोचत असेल तर या प्रकरणी साथीदाराच्या प्रियकर किंवा प्रेयसीवर नुकसान भरपाईचा खटला दाखल करता येऊ शकतो असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलाय. एका प्रकरणात कोर्टाने समन्स जारी केले होते. पत्नीने पतीच्या कथित प्रेयसीवर आरोप केले होते. त्या आरोपाअंतर्गत एलियएनएशन ऑफ अफेक्शनसाठी ४ कोटींची नुकसान भरपाई मागितली होती.

