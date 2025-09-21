संसारात लुडबूड केली तर पत्नी पतीच्या गर्लफ्रेंडकडे मागू शकते नुकसान भरपाई; हायकोर्टाचा निर्णय

संसारात एखादी व्यक्ती जाणीवपूर्वक लुडबूड करत असेल आणि यामुळे वैवाहिक जीवनाला धोका पोहोचत असेल तर या प्रकरणी साथीदाराच्या प्रियकर किंवा प्रेयसीवर नुकसान भरपाईचा खटला दाखल करता येऊ शकतो असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलाय. एका प्रकरणात कोर्टाने समन्स जारी केले होते. पत्नीने पतीच्या कथित प्रेयसीवर आरोप केले होते. त्या आरोपाअंतर्गत एलियएनएशन ऑफ अफेक्शनसाठी ४ कोटींची नुकसान भरपाई मागितली होती..एलियनएशन ऑफ अफेक्शन हे एक टॉर्ट आहे. याचा अर्थ सिव्हील चूक, हा कायदा जुन्या अँग्लो अमेरिकन कॉमन लॉमधून आला आहे. यात लग्न मोडल्यास किंवा प्रेम संपुष्टात आणल्याबद्दल एखाद्या साथीदाराला त्रयस्थाकडून नुकसान भरपाई मागण्याची तरतूद आहे. वैवाहिक जीवनात भावनिक नुकसान पोहोचवण्याबाबत भारतात कोणत्याही कायद्यात बसवण्यात आलं नाहीय..एका कंपनीने १६००० अमेरिकन काढून टाकले अन् ५००० H-1B व्हिसावाले घेतले; ट्रम्पनी सांगितली शुल्क वाढवण्याची ९ कारणं.न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांनी आदेशात म्हटलं की, हिंदू विवाह कायद्यासह भारतातील लग्नाचे कायदे, कौटुंबिक न्यायालयात कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाविरोधात कायदेशीर उपाय नाहीत. त्यामुळे असा प्रकरणी चुकीच्या पद्धतीने हस्तक्षेप केल्यानं झालेल्या नुकसानीसाठी सिव्हिल कोर्टात नुकसान भरपाईचा खटला चालवला जाऊ शकतो..दाम्पत्यानं २०१२ मध्ये लग्न केलं होतं. त्यांना २०१८मध्ये जुळी मुलंही झाली. आरोपी प्रेयसी पतीच्या कंपनीत अॅनालिस्ट म्हणून काम करत असताना त्यांची ओळख वाढली. विवाहित असल्याचं माहिती असूनही तिने संबंध ठेवले. २०२३मध्ये पतीने छळाचं कारण सांगत घटस्फोटासाठी अर्ज केला. यानंतर पत्नीनेही उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि प्रेयसीकडून नुकसान भरपाई मागितली..लहानपणी पितृछत्र हरपलं, आईने शिवणकाम करून शिकवलं; पहिल्याच प्रयत्नात २१ व्या वर्षी IPS, तर दुसऱ्या वेळी IAS झाली.प्रेयसीच्या वकिलांनी म्हटलं की, ही केस एकाच मुद्द्यावर समांतर खटला चालवल्यासारखं आहे. महिला पतीच्या प्रेयसीकडे नुकसान भरपाई मागू शकत नाही. कारण त्याच्याशी बोलणं किंवा संबंध ठेवण्यावर कायद्याने तिच्यावर कोणतंच बंधन नव्हतं..न्यायालयाने म्हटलं की, याचिकेत तिसऱ्या पक्षाने सिव्हील चूक केल्याचा दावा केलाय. त्या चुकीसाठी आर्थिक नुकसान भरपाई मागितली आहे. असा दावा सिव्हिल कोर्टाच्या अधिकारात येतो. घटस्फोटाचं प्रकरण सुरू असलं तरी ही नुकसानभरपाईची वेगळी याचिका घटस्फोटाच्या खटल्यात अडथळा ठरणार नाही असंही हायकोर्टाने नमूद केलं. खासगी स्वातंत्र्यात नातं संपवणं, बदलणं हा गुन्हा नाही पण याचे परिणाम होऊ शकतात. जेव्हा एक साथीदार लग्न मोडल्यानं कायदेशीर नुकसानीचा दावा करतो तेव्हा ज्याने नुकसान पोहोचवलं त्याच्याकडे भरपाई मागता येते असं कायदा सांगतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.