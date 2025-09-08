देश

Lingayat Community : लिंगायत समाजाला हिंदू धर्माचा हिस्सा मानू नका, सर्वोच्च संस्थेच्या आवाहनाने राजकारणात खळबळ

Lingayat Religion Demand : लिंगायत समाज ह दीर्घकाळापासून हिंदूंपासून स्वतंत्र्य धर्म म्हणून मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. लिंगायत हा वेगळा धर्म आहे असा या समाजातील मोठा वर्ग दावा करतो, स्वतंत्र ओळख मिळावी अशी त्यांची मागणी खूप आधीपासून आहे.
"Leaders of the Lingayat community in Karnataka appeal to record identity as Veerashaiva-Lingayat instead of Hindu in the upcoming caste census."

Yashwant Kshirsagar
लिंगायत समाजाने स्वतःची ओळख स्वतंत्र धर्म म्हणून नोंदवण्याचे आवाहन केल्याने कर्नाटकातील राजकीय वातावरण तापले आहे.

या समाजाच्या लोकसंख्येवरून वाद निर्माण झाला आहे.

लिंगायत नेत्यांनी राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत १७ टक्के वाटा असल्याचा दावा केला आहे.

Karnataka Lingayat vs Hindu : कर्नाटकात होणाऱ्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणाबाबत रविवारी एक नवीन बाब समोर आली आहे. लिंगायत समाजाच्या सर्वोच्च संस्थेने कर्नाटकातील या प्रभावशाली समाजातील लोकांना आगामी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणात स्वतःची ओळख हिंदू म्हणून नव्हे तर वीरशैव-लिंगायत म्हणून नोंदवावी असे आवाहन केले आहे. यामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ माजली आहे.

