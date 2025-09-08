Lingayat Community : लिंगायत समाजाला हिंदू धर्माचा हिस्सा मानू नका, सर्वोच्च संस्थेच्या आवाहनाने राजकारणात खळबळ

लिंगायत समाजाने स्वतःची ओळख स्वतंत्र धर्म म्हणून नोंदवण्याचे आवाहन केल्याने कर्नाटकातील राजकीय वातावरण तापले आहे. या समाजाच्या लोकसंख्येवरून वाद निर्माण झाला आहे. लिंगायत नेत्यांनी राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत १७ टक्के वाटा असल्याचा दावा केला आहे..Karnataka Lingayat vs Hindu : कर्नाटकात होणाऱ्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणाबाबत रविवारी एक नवीन बाब समोर आली आहे. लिंगायत समाजाच्या सर्वोच्च संस्थेने कर्नाटकातील या प्रभावशाली समाजातील लोकांना आगामी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणात स्वतःची ओळख हिंदू म्हणून नव्हे तर वीरशैव-लिंगायत म्हणून नोंदवावी असे आवाहन केले आहे. यामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ माजली आहे. .लिंगायत समाज दीर्घकाळापासून हिंदूंपासून स्वतंत्र्य धर्म म्हणून मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. लिंगायत हा वेगळा धर्म आहे असा या समाजातील मोठा वर्ग दावा करतो, स्वतंत्र ओळख मिळावी अशी त्यांची मागणी खूप आधीपासून आहे..२ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या जातीय जनगणनेच्या प्रक्रियेच्या काही आठवड्यांपूर्वीच या संदर्भातील अधिकृत पत्र समोर आले आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह एआयसीसी नेतृत्वाच्या सूचनेनुसार राज्यात हे सर्वेक्षण सुरू करणार आहेत. याशिवाय, ही सर्वेक्षण प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे..भाजपची हिंदू व्होट बँक धोक्यात जर लिंगायत समाजाच्या लोकांनी त्यांच्या सर्वोच्च संस्थेने केलेल्या आवाहनाचा स्वीकार केला तर यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) मुख्य हिंदू व्होट बँकेपासून मोठ्या संख्येने लोक वेगळे होतील.. लिंगायत लोकसंख्या ११% असल्याचा दावाराज्यात केलेल्या शेवटच्या सर्वेक्षणानुसार, कर्नाटकात लिंगायत समाजाच्या लोकांची संख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात ११% होती, जी राज्यातील अनुसूचित जातीच्या १८ टक्के लोकसंख्येपेक्षा आणि मुस्लिमांच्या १३ टक्के लोकसंख्येपेक्षा खूपच कमी आहे, असे वृत्त समोर आल्यानंतर अखिल भारतीय वीरशैव-लिंगायत महासभेने लिंगायत समुदायाला हे आवाहन केले आहे.. नेत्यांचा आकडेवारीवर आक्षेपदरम्यान, लिंगायत समाजाच्या नेत्यांनी अनेकदा राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत १७ टक्के वाटा असल्याचा दावा केला आहे. उत्तर कर्नाटकातील लिंगायत समुदायाचे नेते एम.बी. पाटील आणि लक्ष्मी हेब्बालकर यांनी अंदाजांच्या आधारे दावा केल्या जाणाऱ्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीशी उघडपणे असहमती दर्शविली होती. त्यांनी आग्रह धरला की समुदायाची लोकसंख्या अहवालात नमूद केलेल्या आकडेवारीपेक्षा खूपच जास्त आहे. .FAQsप्रश्न 1: लिंगायत समाज हिंदू धर्माचा भाग मानला जातो का? उत्तर: परंपरेने लिंगायतांना हिंदू धर्माचा भाग मानले गेले आहे, पण या समाजातील मोठा वर्ग स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता मागतो.प्रश्न 2: या सर्वेक्षणाचा राजकारणावर काय परिणाम होऊ शकतो? उत्तर: जर लिंगायतांनी स्वतःला हिंदूपासून वेगळे दाखवले तर भाजपची हिंदू मतबँक कमी होण्याची शक्यता आहे.प्रश्न 3: कर्नाटकातील लिंगायतांची लोकसंख्या किती आहे? उत्तर: अधिकृत आकडेवारीनुसार ११% आहे, परंतु लिंगायत नेते १७% असल्याचा दावा करतात.प्रश्न 4: सर्वेक्षण प्रक्रिया कधी सुरू होत आहे? उत्तर: जातीय जनगणनेची प्रक्रिया २२ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे.प्रश्न 5: या मागणीमागचा मुख्य हेतू काय आहे? उत्तर: लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धार्मिक ओळख मिळावी हा त्यांचा मुख्य हेतू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.