Liquor Flavour Row: फ्लेवर वाद चिघळला! FSSAI च्या नोटिसांना दारू कंपन्यांचे हायकोर्टात आव्हान; नियमांवरून नवा संघर्ष

मद्य उत्पादन कंपन्यांनी भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाच्या निर्देशांना संबंधित उच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान दिले आहे. उत्पादनाच्या नैसर्गिक चवीशी मिळतीजुळती चव मिसळल्याबद्दल, एफएसएसएआयने युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड आणि असोसिएटेड अल्कोहॉल्स अँड ब्रुअरीजसह मद्य कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. .ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी डियाजिओ पीएलसीची उपकंपनी असलेल्या युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेडने या नोटीसविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, तर असोसिएटेड अल्कोहोल अँड ब्रुअरीजने एफएसएसएआयच्या नोटीसविरोधात ३१ जुलै रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. रविवारी सकाळी, एफएसएसएआयने (FSSAI) फ्लेवरिंग नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल मद्य कंपन्यांवर कारवाई केल्याची घोषणा केली. .CJP Committee: अभिजीत दीपकेंचा मोठा निर्णय! राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर; १३ नेत्यांवर महत्त्वाची जबाबदारी, कुणाला कोणतं पद मिळालं?.एफएसएसएआयने स्पष्ट केले की फ्लेवरिंग पदार्थांच्या वापरास मनाई नाही. नियमांचे उल्लंघन करून प्रमाणित मद्यपेयांमध्ये फ्लेवरिंग्ज मिसळली जात असल्यामुळे या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, रममध्ये रम फ्लेवरिंग्ज मिसळली जात आहेत. FSSAI ने मद्य जगतातील सर्वात मोठ्या कंपन्या, युनायटेड स्पिरिट्स, इनब्रू आणि मोहन रॉकी यांच्या अनेक लोकप्रिय ब्रँड्सवर कारवाई केली आहे. .प्रयोगशाळेच्या चाचणी अहवाल प्रसिद्ध होताच, व्हिस्की आणि रमच्या निवडक प्रकारांच्या विक्रीवर तात्काळ बंदी घालण्यात आली. अँटिक्विटी, रॉयल चॅलेंज आणि दशकांपूर्वीच्या ओल्ड मंकसारख्या बाटल्यांमध्ये नेमके काय मिसळले जात होते, ज्यामुळे सरकारला इतकी कठोर बंदी घालण्यास भाग पडले? प्रयोगशाळेतील चाचण्यांमध्ये उत्पादने निकृष्ट दर्जाची आढळल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. .Rahul Gandhi: राहुल गांधींना मंत्री किरेन रिजिजू दोनदा भेटले; सत्ताधारी-विरोधकांची कोंडी फुटणार का? विरोधी पक्षनेते काय म्हणाले?.एफएसएसएआयने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, प्रयोगशाळेतील चाचण्यांमध्ये असे आढळून आले की, काही उत्पादन युनिट्स मद्याला नैसर्गिकरित्या मुरू देण्याऐवजी आणि पारंपरिक उत्पादन प्रक्रिया वापरण्याऐवजी, त्यात बाहेरून कृत्रिम किंवा नैसर्गिक स्वाद मिसळत होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, रमला रमची चव आणि व्हिस्कीला व्हिस्कीची चव देण्यासाठी स्वाद मिसळले जात होते. अशी कोणतीही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त प्रणाली नाही, जिथे एकाच पेयामध्ये स्वतंत्रपणे कृत्रिम स्वाद मिसळले जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.