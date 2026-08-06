देश

Liquor Flavour Row: फ्लेवर वाद चिघळला! FSSAI च्या नोटिसांना दारू कंपन्यांचे हायकोर्टात आव्हान; नियमांवरून नवा संघर्ष

FSSAI vs Liquor Makers: एफएसएसएआयचा आरोप आहे की, कंपन्या मोलॅसिस, माल्ट किंवा द्राक्षे यांसारख्या नैसर्गिक घटकांपासून नैसर्गिकरित्या स्वाद विकसित करण्यासाठी शॉर्टकट घेत होत्या.
High Court Battle Begins Over FSSAI's Liquor Flavouring Crackdown

High Court Battle Begins Over FSSAI's Liquor Flavouring Crackdown

ESakal

Vrushal Karmarkar
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मद्य उत्पादन कंपन्यांनी भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाच्या निर्देशांना संबंधित उच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान दिले आहे. उत्पादनाच्या नैसर्गिक चवीशी मिळतीजुळती चव मिसळल्याबद्दल, एफएसएसएआयने युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड आणि असोसिएटेड अल्कोहॉल्स अँड ब्रुअरीजसह मद्य कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

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