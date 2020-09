काँग्रेसने कष्टाने मिळवलेले मित्र मोदींनी तोडले - राहुल गांधी

काँग्रेस नेते राहुल गांधी आपल्या ट्विटरच्या माध्यमातून सातत्याने मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टिका करताना दिसतात. गेल्या काही दिवसांपासून चीन-भारत सीमावाद आणि अलीकडेच पारित केली गेलेली कृषी विधेयकं यावरही राहुल गांधीनी टिका केली होती. देशाच्या GDP मध्ये ऐतिहासिक घसरण झाल्यावर तर राहुल गांधीनी मोदी सरकारवर चांगलेच तोंडसुख घेतले होते. अलीकडेच त्यांनी चार व्हिडीओजच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा लोकांसमोर मांडला होता.

आज त्यांनी मोदींवर आणखी एक टिका केली आहे. मागील अनेक दशकांपासून शेजारी राष्ट्रांशी मोठ्या कष्टाने निर्माण केलेले व वाढवत नेलेले संबध मोदी सरकारने संपुष्टात आणले आहेत, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे.

Mr Modi has destroyed the web of relationships that the Congress built and nurtured over several decades.

Living in a neighbourhood with no friends is dangerous. pic.twitter.com/OxGzzHoEYb

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 23, 2020