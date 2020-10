BIhar Election : चिराग पासवानांचा नितीश कुमारांवर हल्लाबोल; म्हणाले, मी मोदींचा आदर का करु नये? 

पाटणा : बिहार विधानसभेची रणधुमाळी आता टीपेला पोहोचली आहे. अवघ्या दहा दिवसांवर आलेल्या या निवडकीमध्ये आता आरोप-प्रत्यारोपांचे फड रंगताना दिसत आहेत. राष्ट्रीय पक्ष तसेच अनेक प्रादेशिक पक्ष या बिहार निवडणुकीत नेहमीच महत्वाची भुमिका बजावताना दिसतात. या निवडणुकीत सत्ताधारी नितीश कुमारांच्या जेडीयूसमोर राजद-काँग्रेस महाआघाडीचे आव्हान असणार आहे. तर दुसरीकडे एनडीएला रामराम ठोकत लोकजनशक्ती पार्टीने वेगळी वाट निवडत जेडीयूलाच निशाणा साधला आहे. मात्र, असं करत असताना भाजपशी असलेलं आपलं सख्य तसंच ठेवलं आहे. या पार्श्वभूमीवरच आता चिराग पासवान यांनी वक्तव्य केलं आहे.

मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वावर टीका करताना त्यांनी म्हटलंय की, मला असं ठामपणे वाटतं की विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी धोरणांवर विचार करणे सोडून दिलं आहे आणि ते आता नवा विचार करु शकत नाहीयत. नव्या नेतृत्वाला अनुनभवी ठरवून ते बेदखल करतात. पण त्यांनीदेखील त्यांचं राजकारण जेपींच्या आंदोलनातून तरुण असतानाच सुरु केलं होतं. आम्हाला देखील कळतं आणि आम्हीदेखील बिहारच्या प्रगतीचा विचार करु शकतो. आणि तसंही या राज्याने त्यांना घसघशीत 15 वर्षे दिली आहे.

Why should I not respect Modi ji. Only he called me for support when my father was admitted to ICU. The CM is anxious to portray a distance & wedge between LJP & BJP. I'd like to allay this fear by saying that I welcome criticism from BJP leaders, even from PM: Chirag Paswan, LJP https://t.co/WYwTik2pBB

— ANI (@ANI) October 18, 2020