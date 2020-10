चीनचा कुटील डाव; भारताशी चर्चा सुरु असतानाही सीमेवर युद्धाभ्यास

पेईचिंग : पूर्व लडाखमध्ये वास्तविक निंयत्रण रेषेवर भारत आणि चीन या दोन्ही देशांमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. गेल्या काही दिवसांपासून हा तणाव वाढतच चालला आहे. सीमेवरील हे वातावरण निवळावे आणि तणाव कमी व्हावा यादृष्टीने लष्करी पातळीवर अनेत चर्चांच्या बैठका उभय देशांमध्ये घडून आल्या आहेत. मात्र, अद्याप त्यावर तोडगा निघाला नाहीये. अशातच, चीनची सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मीने भारतीय सीमेवर युद्धाभ्यास केला आहे. याबाबतची माहिती चीनच्या सरकारी वृत्त संस्था ग्लोबल टाईम्सने आपल्या ट्विटर अकांऊटवरुन दिलं आहे.

हेही वाचा - पॅरिसमध्ये शिक्षकाच्या शिरच्छेद प्रकरणी नऊ जणांना अटक

भारतीय सैन्यावर मानसिक दबाव आणण्याच्या दृष्टीने हा युद्धाभ्यास केला गेला असल्याचं म्हटलं जातंय. तणावाच्या परिस्थितीत भारतीय सैन्याचे मनोबल कमी करण्याचा चीनचा हा कुटील डाव आहे. ग्लोबल टाईम्सने म्हटलंय की, पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या तिबेट थिएटर कमांडने हिमालयात 4700 मीटर उंचीवर अलिकडेच लाईव्ह फायर एक्सरसाईज केले. यातील 90% टक्के युद्ध सामग्री आणि शस्त्रास्त्रे ही नवीन असून पहिल्यांदाच कार्यान्वित करण्यात आली. या ट्विटमध्ये या युद्धाभ्यासाचा एक व्हिडीओ देखील शेअर केला आहे. या अवघ्या एका मिनिटाच्या व्हिडीओमध्ये दिसून येतंय की चीनचे सैन्य युद्धासंबंधीची संपूर्ण तयारी करत आहे. आपली ड्रोन विमाने, आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांद्वारे स्वत:ला सुसज्ज बनवत आहे.

WATCH: The PLA Tibet Theater Command recently held live-fire exercises in the Himalayas at an elevation of 4700m. 90% of the weapons and equipment involved had been newly commissioned. pic.twitter.com/Mud3tKmqZl

— Global Times (@globaltimesnews) October 18, 2020