Bihar Election : नितीश कुमार, सुशील मोदींना समर्थन नसेल; चिराग यांनी केलं स्पष्ट

पाटणा : बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल अत्यंत चुरशीचा ठरला आहे. नितीश कुमार यांच्याविरोधात राजदच्या तेजस्वी यादव यांनी तर लोजपाच्या चिराग पासवान यांनी मोठ्या प्रमाणावर रान उठवलं होतं. नितीश कुमारांशी आपले मतभेद स्पष्ट करत लोकजनशक्ती पार्टीने या निवडणुकीत स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यात एनडीएशी फारकत तर केंद्रात मोदींना समर्थन असं पासवान यांचा पवित्रा राहिला होता. मात्र, स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवून नितीश कुमार यांना विरोध करण्याचा फार फायदा पासवान यांना झालेला दिसत नाहीये. अवघ्या एका जागेवर लोजपाचा उमेदवार निवडून आला आहे.

There will never be my support for Nitish Kumar and Sushil Modi. If he continues to become the Chief Minister of my state, there will not be my support at the state level...We will continue supporting PM Modi at the centre: LJP president Chirag Paswan#BiharElection2020 https://t.co/yHsTK3TGi4

