पप्पू यादवांचा पुजाऱ्याचा वेष अन् राहुल गांधींची श्रद्धाळूची भूमिका; संसदेतील 'त्या' प्रकारावर लोकसभा अध्यक्ष नाराज

Ram Mandir donation controversy discussion: अयोध्या राम मंदिरातील देणगी चोरीच्या मुद्द्यावरून संसद भवनाच्या मकर दाराजवळ एक अनोखं आंदोलन करण्यात आलं. पुजाऱ्याचा वेष परिधान करून नाट्यमय आंदोलन करणाऱ्या खासदारांवर लोकसभा अध्यक्षांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. खासदार पप्पू यादव आणि विरोधी पक्षांच्या या ‘नाट्यमय’ आंदोलनानंतर, संसद परिसरात अशा प्रकारच्या वेशभूषांवर आधारित किंवा प्रतिकात्मक आंदोलनांना परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट संकेत सचिवालयाने दिले आहेत. .संसदेच्या मकर दारावर कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनाला किंवा निदर्शनांना आधीपासूनच बंदी आहे. असे असतानाही विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी शुक्रवारी या ठिकाणी केवळ आंदोलनच केले नाही, तर नाटकाच्या माध्यमातून आपला निषेध नोंदवला. लोकसभा सचिवालय आता या प्रकरणाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहत असून, संसदेच्या अंतर्गत नियमांची आणि मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू आहे. भविष्यात अशा वेशभूषा बदलून केल्या जाणाऱ्या आंदोलनांवर पूर्णपणे बंदी घातली जाईल..Farmer Loan: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! कर्जमाफीच्या रकमेबाबत मोठे स्पष्टीकरण; संभ्रम कायमचा दूर, प्रशासनाने दिली महत्त्वाची माहिती.नेमकं आंदोलन कसं केलं?या आंदोलनादरम्यान एक नाट्यमय सादरीकरण करण्यात आले, ज्यामध्ये खासदार पप्पू यादव हे पुजाऱ्याचा वेष धारण करून एका दानपेटीजवळ बसले होते. तर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे एका सामान्य श्रद्धाळूची भूमिका साकारत त्या दानपेटीत पैसे टाकण्यासाठी पोहोचले. राहुल गांधींनी दानपेटीत पैसे टाकताच, पुजाऱ्याच्या वेषात असलेल्या पप्पू यादवांनी ते पैसे काढून स्वतःच्या खिशात टाकल्याचा अभिनय केला. या अभिनयाच्या माध्यमातून राम मंदिरात अशाच प्रकारे कथित देणगीची चोरी झाली आहे, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला. यावेळी आजूबाजूला उपस्थित असलेल्या विरोधी पक्षाच्या इतर खासदारांनी ‘चोर-चोर’ आणि ‘चढावा चोर’ अशा घोषणा दिल्या. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे..Mohol Politics: मोहोळचे राजस्व समाधान शिबिर ऐनवेळी रद्द; आमदार राजू खरे म्हणाले, 'मलाच निमंत्रण नव्हते', नेमकं घडलं तरी काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.