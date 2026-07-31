देश

पप्पू यादवांचा पुजाऱ्याचा वेष अन् राहुल गांधींची श्रद्धाळूची भूमिका; संसदेतील 'त्या' प्रकारावर लोकसभा अध्यक्ष नाराज

Lok Sabha Secretariat Strictly Prohibits Symbolic Dramas and Costumed Protests Inside Parliament Complex: लोकसभा सचिवालय आता या प्रकरणाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहत असून, संसदेच्या अंतर्गत नियमांची आणि मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू आहे.
Parliament protest rules Lok Sabha Secretariat

Parliament protest rules Lok Sabha Secretariat

esakal

संतोष कानडे
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Ram Mandir donation controversy discussion: अयोध्या राम मंदिरातील देणगी चोरीच्या मुद्द्यावरून संसद भवनाच्या मकर दाराजवळ एक अनोखं आंदोलन करण्यात आलं. पुजाऱ्याचा वेष परिधान करून नाट्यमय आंदोलन करणाऱ्या खासदारांवर लोकसभा अध्यक्षांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. खासदार पप्पू यादव आणि विरोधी पक्षांच्या या ‘नाट्यमय’ आंदोलनानंतर, संसद परिसरात अशा प्रकारच्या वेशभूषांवर आधारित किंवा प्रतिकात्मक आंदोलनांना परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट संकेत सचिवालयाने दिले आहेत.

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