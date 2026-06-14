Tilak Mauritius : मॉरिशसमध्ये लोकमान्य टिळकांच्या अर्धपुतळ्याचे अनावरण; भारत-मॉरिशस सांस्कृतिक नात्यांना नवी ऊर्मी

पुणे : मॉरिशस येथील लाँग माउंटन भागात लोकमान्य टिळक विद्यालयाच्या शताब्दी महोत्सवानिमित्त लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या अर्धपुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. मॉरिशसचे राष्ट्रपती धर्मबीर गोकूल यांच्या हस्ते हिंदी प्रसारणी सभेच्या आवारात हा सोहळा पार पडला. याचवेळी मॉरिशसमधील महाराष्ट्र मंडळाच्या टिळक हॉलमध्येही दुसऱ्या एका अर्धपुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. .हिंदी प्रसारणी सभेच्या अध्यक्षा रोहिणी रामरूप यांच्या विनंतीवरून या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या सोहळ्यास मॉरिशसचे शिक्षण मंत्री डॉ. महेंद्र गुणप्रसाद, आरोग्य व कल्याण मंत्री अनिल कुमार बाचू, संस्कृती मंत्री महेंद्र गुंडिया, भारताचे उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव, दिलीप ठाणेकर, टिळक कुटुंबीयांतील शैलेश टिळक, अंजली राहळकर, कुणाल टिळक, श्रुतिका कुणाल टिळक तसेच हिंदी प्रसारिणी सभा आणि महाराष्ट्र मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते..‘हा कार्यक्रम भारत आणि मॉरिशस यांच्यातील एक जिवंत पूल आहे. मॉरिशसमध्ये हिंदी भाषेचे शिक्षण हा भारतीय समुदायाच्या समृध्दीसाठी महत्त्वाचा आहे,’ अशा शब्दांत राष्ट्रपती धर्मबीर गोकूल यांनी भावना व्यक्त केल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे संबोधित केले. ‘हा सोहळा दोन्ही देशांमधील घनिष्ठ बंधनाचे आणि लोकमान्यांच्या अमर वारशाचे प्रतीक आहे. मॉरिशस आणि महाराष्ट्र यांच्यातील भागीदारी अधिक मजबूत होत आहे,’ असे त्यांनी नमूद केले. या कार्यक्रमाचे आयोजन केल्याबद्दल त्यांनी शैलेश टिळक आणि कुणाल टिळक यांचे आभार व्यक्त केले..लोकमान्य टिळक विचार मंचाकडून प्रतिमा भेट -लोकमान्य टिळकांच्या नेतृत्वाचा प्रभाव मॉरिशसमधील भारतीय ऊस कामगारांवर होता. त्यामुळेच १९२६ साली स्थापन झालेल्या हिंदी विद्यालयास त्यांचे नाव देऊन येथील लोकांनी त्यांच्या स्मृती जतन केल्या. या चिरस्थायी श्रद्धांजलीला शंभर वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त लोकमान्य टिळक विचार मंच आणि शैलेश टिळक यांच्याकडून प्रतिमा भेट देण्यात आल्या. या प्रतिमा पुण्याचे शिल्पकार विवेक खटावकर यांचे पुत्र विपुल खटावकर यांनी साकारल्या आहेत..लाँग माउंटन, मॉरिशस : लोकमान्य टिळक विद्यालयाच्या शताब्दी महोत्सवानिमित्त लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या अर्धपुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी मॉरिशसचे राष्ट्रपती धर्मबीर गोकूल, टिळक कुटुंबीय आणि इतर मान्यवर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.