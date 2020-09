सभागृहातच भाजप-काँग्रेस खासदार हमरीतुमरीवर!

नवी दिल्‍ली: Parliament Monsoon Session: लोकसभेत शुक्रवारी आर्थिक विधेयकावरील चर्चेदरम्यान PM Cares Fund च्या मुद्यावरुन काँग्रेस-भाजप यांच्यात चांगलीच जुंपल्याचे पाहायला मिळाले. राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी नेहरु-गांधी कुटुंबियांचा उल्लेख केल्यामुळे सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला. त्यानंतर काँग्रेसचे विरोधी नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी अनुराग ठाकूर यांना उद्देशून वादग्रस्त विधान केले. सभागृहात बोलताना अनुराग ठाकूर यांनी नेहरु-गांधी कुटुंबियाचा उल्लेख केल्याप्रकरणी काँग्रेसच्या सदस्यांनी चांगलाच गोंधळ घातला. अनुराग ठाकूर यांनी माफी मागावी, अशी मागणी काँग्रेसकडून करण्यात आली. दोन्ही पक्षातील सदस्यांकडून सभागृहात घातलेल्या गोंधळामुळे अध्यक्षांना तीनवेळा कामकाज तहकूब करावे लागले.

I had no intent to hurt the sentiments of anybody. Agar kisi ko thes pahunchi hai, to mujhe bhi is baat ki peeda hai: Union Minister Anurag Thakur in Lok Sabha https://t.co/ybgAcNoEAB pic.twitter.com/H4BXwykKgv

— ANI (@ANI) September 18, 2020