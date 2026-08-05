Explained: तुमचं लक्षही नव्हतं अन् लोकसभेत ३ मिनिटांत मोठा निर्णय! २:१२ ला सादर, २:१५ ला मंजूर; प्रत्येकाच्या कामाची माहिती

मंगळवारी (४ ऑगस्ट) लोकसभेत अत्यंत वेगाने एका महत्त्वाच्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. अयोध्येतील राम मंदिरातील प्रसाद चोरीच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षाचे खासदार सभागृहात घोषणाबाजी आणि गोंधळ करत असताना ही प्रक्रिया पार पडली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दुपारी २:१२ वाजता 'कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६' सभागृहात मांडले आणि कोणतीही चर्चा न होता अवघ्या तीन मिनिटांत, म्हणजेच दुपारी २:१५ वाजता ते मंजूर करण्यात आले..विधेयकाचा मुख्य उद्देशया विधेयकामागील प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे धोरणात्मक स्थिरता आणि प्रक्रियात्मक निश्चितता निर्माण करून भारतात अधिक परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे तसेच देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला चालना देणे. निधी व्यवस्थापकांना भारतात काम करणे अधिक सुलभ व्हावे, यासाठी काही नियमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव यात आहे. तसेच परदेशी गुंतवणुकीला भारतीय व्यवसायांमध्ये थेट गुंतवलेली रक्कम मानले जाणार नाही, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे..इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राला करसवलतीचा प्रस्तावकंत्राटी उत्पादन व्यवस्थेत विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तयार करणाऱ्या भारतीय कारखान्यांना यंत्रसामग्री आणि उपकरणांचा पुरवठा करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना मिळणारी आयकर सवलत आर्थिक वर्ष २०४०-४१ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात आहे. याशिवाय भारतातील कंत्राटी उत्पादकांना पुरवठा करण्यासाठी कस्टम वेअरहाऊसमध्ये इलेक्ट्रॉनिक घटक साठवून ठेवणाऱ्या परदेशी कंपन्यांनाही १५ वर्षांपर्यंत आयकर सवलत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.या यादीतील इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमध्ये मोबाईल फोन, लॅपटॉप, संगणक, टॅब्लेट, सर्व्हर तसेच त्यांचे महत्त्वाचे भाग आणि ॲक्सेसरीज यांचा समावेश करण्यात आला आहे..Explained : शिंदेंना ठाकरेंचे खासदार फोडण्याची गरज का भासली? पडद्यामागे नेमकं काय शिजतंय? थेट मुद्दा समजून घ्या....डेटा सेंटर्ससाठी नियमांमध्ये बदलभारतीय डेटा सेंटर्सचा वापर करणाऱ्या परदेशी क्लाउड कंपन्यांसाठी असलेली मंजुरीची अटही या विधेयकाद्वारे हटवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच डेटा सेंटर्सची थेट मालकी ठेवण्याऐवजी ती भाडेतत्त्वावर चालवण्याची मुभा देण्याचाही यात समावेश आहे. यामुळे डेटा सेंटर क्षेत्रासाठी अधिक स्पष्ट आणि सुलभ नियमांची चौकट तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.गुंतवणूकदारांसाठी सुलभ वातावरणअर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, या सर्व प्रस्तावांचा उद्देश भारताला जागतिक भांडवल, उत्पादन आणि व्यवसायासाठी अधिक आकर्षक तसेच विश्वासार्ह ठिकाण बनवणे हा आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, जागतिक गुंतवणूक निधी, क्लाउड व्यवसाय आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या अधिकाधिक व्यवहारांसाठी भारताची निवड करावी, अशी सरकारची भूमिका आहे. यासाठी धोरणांमध्ये सातत्य आणि कार्यपद्धतीत निश्चितता निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे..निधी व्यवस्थापकांसाठी अटी सुलभजागतिक गुंतवणूक निधींचे व्यवस्थापन करणाऱ्या निधी व्यवस्थापकांना भारतात काम करताना करासंदर्भातील गुंतागुंतीच्या अटींचा सामना करावा लागत होता. त्यांच्या संपूर्ण परदेशी निधीवर भारतात कर लागू होण्याची भीती असल्याने अनेक जण भारतात येण्यास टाळाटाळ करत होते. या पार्श्वभूमीवर विधेयकाद्वारे अनेक अटी कमी करण्यात आल्या असून, केवळ निधीचा गैरवापर आणि राऊंड-ट्रिपिंग रोखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तरतुदी कायम ठेवण्यात आल्या आहेत..REIT आणि InvIT गुंतवणूकदारांना दिलासाबिझनेस ट्रस्टमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांनाही या विधेयकातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) मधील गुंतवणूकदारांना मिळणारा लाभांश, संबंधित कार्यरत कंपनीने नवीन आयकर प्रणाली स्वीकारली तरीही करमुक्त ठेवण्याचा प्रस्ताव यात समाविष्ट आहे..पेमेंट कायद्यातही सुधारणाया विधेयकात पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, २००७ आणि आयकर कायद्यातील काही कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचाही प्रस्ताव आहे. अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट साधनांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारण्यास प्रतिबंध करणारी विद्यमान कायदेशीर तरतूद हटवण्याचा प्रस्ताव यामध्ये आहे.तसेच पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, २००७ च्या कलम १०अ आणि आयकर कायद्याच्या कलम २६९एसयूमध्ये आवश्यक बदल सुचविण्यात आले आहेत. विद्यमान नियमांनुसार, ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या मोठ्या व्यावसायिक संस्थांना RuPay डेबिट कार्ड आणि BHIM-UPI QR कोडसह अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे पेमेंट स्वीकारणे बंधनकारक आहे. या संदर्भातील आवश्यक सुधारणा या विधेयकात प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत..NEET ते TET... 2024 मध्येच कायदा आला, तरी पेपरफुटी थांबली नाही; सरकारकडे उत्तर आहे का? नवीन कायदा कशासाठी? Fact Explained... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.