लोकसभा खासदारांच्या तुलनेत राज्यसभेचे खासदार अडीच पट श्रीमंत; कोणाकडे सर्वाधिक संपत्ती? नवीन यादी जाहीर

लोकसभेत कोट्यधीश खासदारांची संख्या मोठी असली, तरी सरासरी संपत्तीच्या बाबतीत राज्यसभेतील खासदार अधिक श्रीमंत असल्याचे समोर आले आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)च्या नव्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. या अहवालानुसार, राज्यसभेतील विद्यमान खासदारांची सरासरी संपत्ती ११५.२५ कोटी रुपये आहे. त्याच्या तुलनेत लोकसभा खासदारांची सरासरी संपत्ती ४६.३४ कोटी रुपये आहे. .म्हणजेच दोन्ही सभागृहांतील खासदारांच्या सरासरी संपत्तीत सुमारे ६९ कोटी रुपयांचा फरक आहे. त्यामुळे राज्यसभा खासदार लोकसभा खासदारांच्या तुलनेत जवळपास अडीच पट अधिक श्रीमंत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लोकसभेतील कोट्यधीश खासदारांचे प्रमाणही सातत्याने वाढत आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या ५४३ खासदारांपैकी तब्बल ५०४ खासदारांची संपत्ती एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. म्हणजेच सुमारे ९३ टक्के खासदार कोट्यधीश आहेत. २००९ मध्ये हे प्रमाण ५८ टक्के होते. २०१४ मध्ये ते ८२ टक्क्यांवर, २०१९ मध्ये ८८ टक्क्यांवर पोहोचले आणि २०२४ मध्ये ते वाढून ९३ टक्के झाले आहे..मोदी सरकारला 12 वर्षे पूर्ण होताच दिल्लीत घडामोडींना वेग! महिला आरक्षण विधेयक पुन्हा मांडण्याची संधी; 'या' 3 मोठ्या पक्षांचे खासदार फोडून भाजप बहुमत गाठणार?.पक्षनिहाय आकडेवारी पाहिल्यास, लोकसभेत तेलुगू देसम पक्षाच्या (TDP) खासदारांची सरासरी संपत्ती सर्वाधिक ४४२.२६ कोटी रुपये आहे. त्यानंतर भाजप, द्रमुक, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाचा नंबर लागतो. राज्यसभेत मात्र बीआरएसच्या खासदारांची सरासरी संपत्ती सर्वाधिक १,८४१.३९ कोटी रुपये आहे. त्यापाठोपाठ समाजवादी पक्ष, टीडीपी, वायएसआरसीपी, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचा क्रम लागतो..Explained : शिंदेंना ठाकरेंचे खासदार फोडण्याची गरज का भासली? पडद्यामागे नेमकं काय शिजतंय? थेट मुद्दा समजून घ्या....वैयक्तिक संपत्तीच्या यादीत लोकसभेत टीडीपीचे डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी हे ५,७०५ कोटी रुपयांहून अधिक घोषित संपत्तीसह सर्वात श्रीमंत खासदार आहेत. तर राज्यसभेत बीआरएसचे डॉ. बंदी पार्थ सारथी हे ५,३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक घोषित संपत्तीसह अव्वल स्थानावर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.