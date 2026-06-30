देश

लोकसभा खासदारांच्या तुलनेत राज्यसभेचे खासदार अडीच पट श्रीमंत; कोणाकडे सर्वाधिक संपत्ती? नवीन यादी जाहीर

ADR Report Reveals Richest MP : दोन्ही सभागृहांतील खासदारांच्या सरासरी संपत्तीत सुमारे ६९ कोटी रुपयांचा फरक आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)च्या नव्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे.
ADR Report Reveals Richest MP

ADR Report Reveals Richest MP

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

लोकसभेत कोट्यधीश खासदारांची संख्या मोठी असली, तरी सरासरी संपत्तीच्या बाबतीत राज्यसभेतील खासदार अधिक श्रीमंत असल्याचे समोर आले आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)च्या नव्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. या अहवालानुसार, राज्यसभेतील विद्यमान खासदारांची सरासरी संपत्ती ११५.२५ कोटी रुपये आहे. त्याच्या तुलनेत लोकसभा खासदारांची सरासरी संपत्ती ४६.३४ कोटी रुपये आहे.

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ADR Report on Political Representation