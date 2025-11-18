लुटेरी दुल्हन! ४ लग्न, १२ जणांची फसवणूक, बँक मॅनेजर ते पोलीस अधिकारीही अडकले जाळ्यात, कोट्यवधी उकळले

एका महिलेने उच्चशिक्षित, सरकारी पदावरील अधिकारी आणि बँक अधिकाऱ्यांची आर्थिक फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तिच्या जाळ्यात दोन पोलीस अधिकारी आणि दोन बँक मॅनेजरांसह तब्बल १२ जण अडकले. त्यांच्याकडून या तरुणीने लाखो रुपये उकळले आहे. दिव्यांशी असं या तरुणीचं नाव आहे. उत्तर प्रदेशात हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, दिव्यांशीने पहिलं लग्न मेरठ येथील पोलीस अधिकारी प्रेंमपाल सिंह पुष्करशी केलं. काही महिन्यांनी तिने त्याच्यावर बलात्काराचा आरोप केला. तसेच गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देत पैशांची मागणी केली. त्यानंतर काही महिन्यांतच तिने दोन बँक मॅनेजर्सशी संपर्क वाढवून त्यांच्याशीसुद्धा विवाह केल्या. त्यानंतर त्यांच्याकडूनही अशाचप्रकारे पैसे उकळले..Uttar Pradesh Government : योगी सरकारचा उद्योजकांना मोठा दिलासा; औद्योगिक गुन्ह्यांसाठी आता थेट 'तुरुंगवास' नाही, केवळ दंड! .पुढे फेब्रुवारी 2024 मध्ये दिव्यांशीने ग्वालटोली पोलीस ठाण्यातील पोलीस अधिकारी आदित्य कुमारशी लग्न केले. सुरुवातीला सर्व काही सुरळीत चालले, परंतु आपल्या खात्यातून मोठ्या रक्कम ट्रान्सफर होत असल्याचा आदित्यच्या लक्षात आलं. त्याने माहिती घेतली असता, दिव्यांशीने ही रक्कम ट्रान्सफर केल्याचं त्याला समजलं. त्यावेळी दिव्यांशीनेही त्याच्या विरोधात तक्रार दाखल करत त्याला फसवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यावेळी तिचा डाव फसला..Crime News: निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा शस्त्रसाठा जप्त, पोलिसही चक्रावले; कारवाईत एकाला अटक! .यावेळी आदित्यकडे पुरावे असल्याने तिची योजना फसली. त्याने दिव्यांशीविरोधात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर पोलिसांनी केलेल्या तपासात दिव्यांशीने पैसे ट्रान्सफर केल्याचं आढळलं. तिच्याकडे चौकशी केल्यानंतर तिने यापूर्वी पोलीस कर्मचारी आणि बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडूनही लाखो रुपये उकळल्याची कबुली तिने दिली. याप्रकरणी आता तिच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी तपास सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.