लुटेरी दुल्हन! ४ लग्न, १२ जणांची फसवणूक, बँक मॅनेजर ते पोलीस अधिकारीही अडकले जाळ्यात, कोट्यवधी उकळले

Marriages Fraud Case : महिलेने दोन पोलीस अधिकारी आणि दोन बँक मॅनेजरांसह तब्बल १२ जण जाळ्यात अडकवलं असून त्यांच्याकडून लाखो रुपये उकळले आहेत. तिच्या विरोधात आता फसवणुकीच्या गुन्हा दाल करण्यात आला आहे.
Looteri Dulhan 4 Marriages Fraud Case

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

एका महिलेने उच्चशिक्षित, सरकारी पदावरील अधिकारी आणि बँक अधिकाऱ्यांची आर्थिक फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तिच्या जाळ्यात दोन पोलीस अधिकारी आणि दोन बँक मॅनेजरांसह तब्बल १२ जण अडकले. त्यांच्याकडून या तरुणीने लाखो रुपये उकळले आहे. दिव्यांशी असं या तरुणीचं नाव आहे. उत्तर प्रदेशात हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला आहे.

crime
Crime News

