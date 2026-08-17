LPG e-KYC: एलपीजी ग्राहकांसाठी गुड न्यूज! 'केवायसी'ची मुदत वाढली; 'ही' तारीख असेल अखेरची

LPG e-KYC authentication: एलपीजी गॅस ग्राहकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची माहिती आहे. ई-केवायसी पूर्ण करण्याची मुदत १६ ऑगस्टवरून एका आठवड्याने वाढवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आता केवायसीसाठीची नवीन तारीख २३ ऑगस्ट असेल. एकीकडे मुदतवाढ मिळालेली असली तरी ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांचे ॲप्स आणि ऑनलाइन सिस्टीममधील सातत्याने येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि सर्व्हर डाऊन होण्याच्या समस्येमुळे ही प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे..देशभरात सध्या गॅस एजन्सीबाहेर ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या दिसून येत आहेत. ग्राहकांना तासनतास ताटकळत राहूनही केवायसीचं काम पूर्ण होईल की नाही, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. डीलर्सचे प्रवक्ते बिजन बिहारी बिस्वास यांनी परिस्थिती स्पष्ट करताना सांगितले की, १५ ऑगस्ट रोजी सर्व्हर दुपारी अडीच वाजेपर्यंत पूर्णपणे ठप्प होतं, ज्यामुळे परिस्थिती अधिक बिकट झाली. कामकाज थांबलेले असतानाही ग्राहक एजन्सीवर येत राहिल्याने मोठा ताण निर्माण झाला आहे..Ranjitsinh Naik Nimbalkar : उद्यापासून फाटा क्रमांक पाचला पाणी मिळेल; न आल्यास मीच आंदोलनस्थळी येणार.मुदत २३ ऑगस्टपर्यंत वाढल्याने १६ ऑगस्टपूर्वीचा ताण काहीसा कमी होईल अशी अपेक्षा होती; मात्र तांत्रिक बिघाडामुळे कामाचा वेग मर्यादितच राहिला आहे. कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती आणि ग्राहकांकडे सर्व कागदपत्रे उपलब्ध असूनही केंद्रीय सर्व्हर संथ असल्यास प्रमाणीकरण पुढे सरकत नाही, ज्यामुळे गर्दी कमी होण्याचं नाव घेत नाहीये..VNIT Underground coal tech: व्हीएनआयटीचे नवे तंत्रज्ञान: भूमिगत कोळसा उत्खननातून ९५ टक्क्यांपर्यंत पुनर्प्राप्ती, सुरक्षितता व सर्क्युलर इकॉनॉमीला चालना.एलपीजी कनेक्शन सुरळीत आणि सक्रिय ठेवण्यासाठी ही ई-केवायसी प्रक्रिया ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने पूर्ण करता येते. ई-केवायसी करण्यासाठी ओळखपत्राची आवश्यक कागदपत्रे- ओळखपत्र, पॅन कार्ड आणि फोटो असणे आवश्यक आहे. ऑफलाइन प्रक्रियेसाठी ग्राहकांना आवश्यक कागदपत्रांसह थेट त्यांच्या स्थानिक गॅस एजन्सीच्या कार्यालयात जावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.