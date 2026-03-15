LPG Cylinder Blast: एलपीजी सिलिंडरचा भीषण स्फोट, दोन चिमुकल्यांचा दुर्दैवी मृत्यू, ७ जण जखमी

तामिळनाडू : चेन्नई येथे एक धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. चेन्नईजवळील नवल्लूर येथे एलपीजी सिलिंडरचा स्फोट झाला असून यामध्ये दोन मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकाच खळबळ पसरली आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवार (ता. १५ मार्च) रोजी चेन्नईजवळील नवल्लूर या ठिकाणी ही घटना घडली. चेन्नई येथे 'ओल्ड महाबलीपुरम रोड' (OMR) वरील नवल्लूर परिसरातील 'चामुंडेश्वरी नगर, तिसरा रस्ता' येथे सकाळी ७ वाजून ४० मिनिटांच्या सुमारास सिलेंडरचा मोठा स्फोट झाला. यामध्ये तीन घरे पूर्णतः कोसळली असून दोन मुलांचा मृत्यू झाला आहे. तर इतर सात जण जखमी झाले आहेत..नेमके काय घडले?चेन्नईजवळील नवल्लूर येथे स्थानिक रहिवाशांनी एका मोठ्या स्फोटाचा आवाज ऐकला. घटनास्थळी धाव घेताच मोठा स्फोट झाल्याचे दिसून आले. स्थानिकांनी घटनेची माहिती तातडीने पोलिसांना आणि अग्निशमन दलाला दिली. यांनतर घटनेची माहिती मिळताच ताझंबूर पोलीस ठाण्यातील कर्मचारी आणि अग्निशमन दलाचे जवान त्वरित घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी बचावकार्य सुरु केले..घटनास्थळी तीन घरे एकमेकांना लागून असून भीषण स्फोटामुळे हे तिन्ही घरे कोसळून पडली आहेत. त्यामुळे या ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या व्यक्तींना पोलीस आणि अग्निशमन दलाने सुखरुपरित्या बाहेर काढले आहे. मात्र यामध्ये ७ जण जखमी असल्याची माहिती आहे. सध्या पोलीस या घटनेचा तपास करत असून गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाल्यामुळे ही घटना घडली असावी, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून, अधिक तपशीलांची प्रतीक्षा आहे..मृत आणि जखमींची माहितीचेन्नई येथे झालेल्या सिलेंडर स्फोटात सात वर्षीय प्रदीप याच्यासह सेल्वी (४०), वैरामुथू (४५), संजीव कुमार (२७), सोनिया (२५), मुरुगन (४५) आणि चित्रा (५५) हे सात जण जखमी झाले आहेत. भाजल्यामुळे गंभीररीत्या जखमी झालेल्या सर्व जखमींवर नजीकच्या रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरु आहेत. तर या घटनेत संजीव कुमार आणि सोनिया यांची दीड वर्षांची मुलगी धीरन आणि चार वर्षांची मुलगी कृतिका यांचा मृत्यू झाला आहे.