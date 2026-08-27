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September 1 Rule Changes 2026 : सप्टेंबर १ तारखेपासून बदलणार ५ महत्त्वाचे नियम; सामान्यांच्या खिशावर परिणाम, LPG सिलिंडरपासून कारच्या किमतीपर्यंत मोठे बदल

LPG Cylinder Price : १ सप्टेंबर २०२६ पासून LPG सिलिंडर, e-KYC, कारच्या किमती आणि विमानतळाशी संबंधित नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. जाणून घ्या सविस्तर.
September 1 Rule Changes 2026

September 1 Rule Changes 2026

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

September Rule Changes India : ऑगस्ट महिना संपत आला असून, १ सप्टेंबरपासून देशात काही महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत. याचा थेट परिणाम घरगुती बजेट, वाहन खरेदी आणि विमान प्रवासावर होऊ शकतो. LPG सिलिंडरपासून कारच्या किमतीपर्यंत मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

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