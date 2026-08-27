September 1 Rule Changes 2026 : सप्टेंबर १ तारखेपासून बदलणार ५ महत्त्वाचे नियम; सामान्यांच्या खिशावर परिणाम, LPG सिलिंडरपासून कारच्या किमतीपर्यंत मोठे बदल

September Rule Changes India : ऑगस्ट महिना संपत आला असून, १ सप्टेंबरपासून देशात काही महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत. याचा थेट परिणाम घरगुती बजेट, वाहन खरेदी आणि विमान प्रवासावर होऊ शकतो. LPG सिलिंडरपासून कारच्या किमतीपर्यंत मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..LPG सिलिंडरच्या किमतीत बदलदर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी तेल विपणन कंपन्या घरगुती आणि व्यावसायिक LPG सिलिंडरच्या किमती जाहीर करतात. त्यामुळे १ सप्टेंबरला नव्या किमती जाहीर होण्याची शक्यता आहे. ऑगस्टमध्ये १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात २०२ रुपयांची कपात करण्यात आली होती. मात्र, १४.२ किलोच्या घरगुती सिलिंडरचे दर कायम ठेवण्यात आले होते.LPG ई-केवायसीची मुदतLPG ग्राहकांसाठी ई-केवायसी पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. IOCL, BPCL आणि HPCL ग्राहकांनी मुदतीपूर्वी ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे..विमान इंधनाच्या दरात बदलतेल कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी विमानांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या एअर टर्बाइन फ्युएलच्या (ATF) किमतीत बदल करतात. १ सप्टेंबरला ATF चे नवे दर जाहीर होऊ शकतात. त्याचा परिणाम विमान प्रवासाच्या खर्चावर होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय CNG आणि PNGच्या दरातही बदल होऊ शकतो..टाटा कारच्या किमती वाढणारटाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हीकल्स लिमिटेडकडून १ सप्टेंबर २०२६ पासून कार आणि SUVच्या किमतीत २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढ केली जाणार आहे. ही दरवाढ पेट्रोल-डिझेल तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांवर लागू होणार असून, मॉडेल आणि व्हेरिएंटनुसार वाढ वेगवेगळी असेल. हुंदाई मोटर इंडियानेही यावर्षी कारच्या किमतीत तिसऱ्यांदा वाढ करण्याची घोषणा केली आहे..Loan Rule Changes: लोनशी संबंधित हे 4 नियम आजपासून बदलले! CIBIL स्कोरमध्ये मोठा बदल; आता या गोष्टींसाठी चार्ज नाही .परदेश प्रवासासाठी बोर्डिंग पासवरील स्टॅम्पची गरज नाही?परदेशात जाणाऱ्या भारतीय प्रवाशांसाठी इमिग्रेशन प्रक्रियेत बदल होणार आहे. अहवालांनुसार, इमिग्रेशन काउंटरवर बोर्डिंग पासवर स्टॅम्प घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. प्रवासी मोबाईलवरील इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास किंवा त्याची प्रिंटेड प्रत दाखवून इमिग्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील. या बदलांमुळे सप्टेंबरपासून LPG, विमान प्रवास आणि वाहन खरेदीच्या खर्चावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.