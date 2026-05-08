New Gas Connection Rule: अचानक बदलले नियम; आता एक चूक अन् सिलिंडर बंद, सरकारच्या नव्या नियमामुळे लाखो कुटुंबं टेन्शनमध्ये!

नवी दिल्ली: भारत सरकारने घरगुती गॅस पुरवठ्यात महत्त्वपूर्ण बदल घडवला आहे. आता एकाच घरात एलपीजी सिलिंडर आणि पीएनजी (पाईप्ड नॅचरल गॅस) कनेक्शन दोन्ही ठेवणे बेकायदेशीर ठरले आहे. 'एक घर, एक कनेक्शन' या धोरणाची कठोर अंमलबजावणी सुरू झाली असून, दुहेरी कनेक्शन असणाऱ्या घरांना लक्ष्य केले जाणार आहे. जागतिक ऊर्जा संकट आणि पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे..पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने १४ मार्च रोजी अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत नियमांमध्ये सुधारणा केल्या. यानुसार, पीएनजी कनेक्शन असलेल्या घरांना अनुदानित घरगुती एलपीजी सिलिंडर ठेवण्याची परवानगी राहणार नाही. असे कनेक्शन असल्यास एलपीजी कनेक्शन तात्काळ परत करावे लागेल. नवीन एलपीजी कनेक्शन देणेही तात्पुरते थांबवण्यात आले आहे..दोन्ही प्रकारचे कनेक्शन वापरणाऱ्या घरांची ओळख पटवण्याचे कामदिल्लीतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सध्या दोन्ही प्रकारचे कनेक्शन वापरणाऱ्या घरांची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे. तेल कंपन्या आणि गॅस वितरकांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. पीएनजी असलेल्या घरांना नवीन एलपीजी कनेक्शन देऊ नये किंवा सिलिंडर रिफिल करू नये, असे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी यासंबंधी माहिती देताना, देशभरातील दुहेरी कनेक्शन असलेल्या कुटुंबांची संख्या जाणून घेण्यासाठी सध्या डेटा मूल्यांकन सुरू असल्याचे सांगितले..नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईआतापर्यंत ४३,००० हून अधिक ग्राहकांनी स्वेच्छेने पीएनजी कनेक्शन घेतल्यानंतर आपले एलपीजी कनेक्शन परत केले आहेत. मात्र, सरकारचा अंदाज आहे की अशा कुटुंबांची संख्या यापेक्षा बरेच जास्त असू शकते. त्यामुळे डेटा ट्रॅकिंगद्वारे उर्वरित घरांची ओळख पटवली जात आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार असून, ज्यांना पाईप गॅस उपलब्ध नाही त्यांना प्राधान्य दिले जाईल..गॅस पुरवठा साखळी विस्कळीतभारत आपल्या एकूण गरजेच्या सुमारे ८८ टक्के कच्चे तेल, ५० टक्के नैसर्गिक वायू आणि ६० टक्के एलपीजी आयात करतो. एलपीजीचा मोठा भाग सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या देशांतून येतो. इराण-इस्रायल यांच्यातील तणावामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांवर परिणाम झाला आहे. यामुळे गॅस पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने देशांतर्गत संसाधनांचा कार्यक्षम वापर करणे आवश्यक झाले आहे. रशियाकडून कच्च्या तेलाची टंचाई काही प्रमाणात हाताळली गेली असली तरी, गॅस पुरवठा अद्याप चिंतेचा विषय आहे..एलपीजीवरचा ताण कमी करण्याचा प्रयत्नया निर्णयाचा परिणाम केवळ घरगुती ग्राहकांपुरता मर्यादित राहणार नाही. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांना देखील एलपीजी पुरवठ्यात घट जाणवत आहे. औद्योगिक युनिट्सनाही याचा फटका बसला आहे. सरकार पीएनजीचा वापर वाढवून एलपीजीवरचा ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.