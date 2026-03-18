LPG Cylinder Shortage : सिलिंडर मिळणे कठीण! इंडक्शन, इलेक्ट्रिक शेगड्या वापरा, मोदी सरकारचे जनतेला आवाहन

LPG shortage solution India : भारतातील 'एलपीजी' सिलिंडर उपलब्धतेची स्थिती चिंताजनक असून, सर्वसामान्य ग्राहकांनी 'एलपीजी' सिलिंडरचा जपून वापर करावा, पर्यायी इंधन म्हणून पीएनजी जोडणी, इंडक्शन आणि इलेक्ट्रिक शेगड्यांचा विचार करावा, असे आवाहन आज केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आले आहे..इंधन स्त्रोतांचे वैविधीकरण तसेच 'एलपीजी'ला पर्याय ठरू शकणाऱ्या इंधनांच्या माध्यमातून सिलिंडरच्या मागणी आणि पुरवठ्यात समन्वय साधण्याचा केंद्र सरकार प्रयत्न करीत आहे, असे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी आज दैनंदिन पत्रकार परिषदेत सांगितले..पश्चिम आशियातील युद्धामुळे भारताची तेलवाहू जहाजे अडकून पडल्याने पुरवठा विस्कळित झाला आहे. व्यावसायिक ग्राहकांसाठी 'एलपीजी'च्या पुरवठ्यात कपात करून सर्वसामान्य ग्राहकांना पुरवठा करण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. भारताला ७० टक्के कच्चे तेल विविध स्त्रोतांकडून प्राप्त होत असल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या आघाडीवर समाधानकारक स्थिती आहे..'एलपीजी' टंचाईच्या संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने पाईपमधून पुरवठा केला जाणाऱ्या 'पीएनजी' जोडण्यांचे प्रमाण दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सध्या देशभरात 'पीएनजी' जोडण्यांची संख्या सहा टक्के आहे. ती १२ ते १३ टक्के करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.