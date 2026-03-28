LPG Shortage in India : पुढील 3 महिने गॅस सिलिंडर मिळणं कठीण? छगन भुजबळ यांनी दिला धोक्याचा इशारा, पाहा काय आहे कारण?

मुंबई/दिल्ली : आखाती देशांतील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासह देशभरात एलपीजी गॅसचा तुटवडा निर्माण होण्याची (LPG Shortage India) शक्यता व्यक्त होत आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची चिंता वाढली आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Minister Chhagan Bhujbal) यांनीही यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण संकेत दिले आहेत..आज (ता. २८) दिल्लीत केंद्र सरकारने आयोजित केलेल्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना भुजबळ म्हणाले की, "केंद्र सरकारच्या एका पत्रकानुसार पुढील तीन महिन्यांत एलपीजी गॅसचा पुरवठा बंद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पर्यायी उपाययोजनांकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे.".या बैठकीला केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर, हरदीप सिंग पुरी आणि प्रल्हाद जोशी यांच्यासह विविध राज्यांचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. देशातील निवासी व व्यावसायिक वापरासाठी एलपीजीचा पुरवठा कसा सुरळीत ठेवता येईल, तसेच अडचणींवर उपाययोजना काय असू शकतात, यावर चर्चा करण्यात आली..भुजबळ यांनी यावेळी पीएनजी (पाइप नॅचरल गॅस) चा वापर वाढवण्यावर भर दिला. "पीएनजी गॅस सध्या एलपीजीपेक्षा स्वस्त आहे. त्यामुळे त्याचा अधिकाधिक प्रसार करणे गरजेचे आहे. नगरपालिकांनी पीएनजी कनेक्शन वाढवण्यावर भर द्यावा. जसे पाणी व वीज कनेक्शन आवश्यक असते, तसेच भविष्यात इमारतींसाठी पीएनजी कनेक्शन अनिवार्य करण्याचा विचार केला पाहिजे," असे त्यांनी सांगितले..तसेच पीएनजीसाठी लागणाऱ्या परवानग्या जलद गतीने देण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, संबंधित कामांसाठी २४ तासांत परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..दरम्यान, एलपीजी आणि पीएनजीचा तुटवडा जाणवणाऱ्या भागांसाठी केरोसीनचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. "राज्यात सुमारे साडेतीन हजार लिटर केरोसीन (राॅकेल) उपलब्ध आहे. ज्या ठिकाणी गॅस उपलब्ध नाही, तिथे केरोसीन वापरण्यास परवानगी देण्यात येईल. तसेच पेट्रोल पंपांवर केरोसीन उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे," अशीही माहिती भुजबळ यांनी दिली..एकूणच, संभाव्य गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पर्यायी उपाययोजना राबवण्यास सुरुवात केली असून, येत्या काळात पीएनजीचा वापर वाढवण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.