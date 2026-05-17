LPG ग्राहकांना मोठा दिलासा! २० हजार टन एलपीजी घेऊन जहाज भारतात दाखल, गॅस पुरवठ्याचं टेन्शन कमी होणार

गुजरातमधील कांडला येथील दीनदयाळ बंदरात रविवारी सकाळी मार्शल आयलंड्सचा ध्वज असलेले एलपीजी मालवाहू जहाज 'सिमी' सुरक्षितपणे दाखल झाले. या जहाजात सुमारे २०,००० टन द्रवरूप प्रोपेन आणि ब्युटेन म्हणजेच स्वयंपाकाच्या गॅसचा साठा आहे. मध्यपूर्वेतील तणाव आणि युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर या जहाजाने होर्मुझ सामुद्रधुनीतून सुरक्षित मार्ग काढत भारत गाठला. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने कतारमधील रास लाफान टर्मिनलकडून हा माल खरेदी केला होता. १३ मे २०२६ रोजी हे जहाज होर्मुझ सामुद्रधुनीतून पुढे रवाना झाले होते..इराण-अमेरिका तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित प्रवासपश्चिम आशियातील तणावामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील सागरी मार्ग धोकादायक बनला होता. अमेरिकेची नाकेबंदी आणि ओमानच्या आखातात इराणच्या नौदलाची कडक नजर असतानाही 'सिमी' जहाजाने सुरक्षित प्रवास पूर्ण केला. युद्धक्षेत्रातून जाताना जहाजाने रडार निरीक्षण टाळण्यासाठी आपली ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टम म्हणजेच एआयएस ट्रान्सपॉन्डर्स काही काळासाठी बंद केले होते. त्यामुळे जहाजाला इराणच्या लारक बेटाच्या पूर्वेकडील भागातून सुरक्षित मार्ग काढता आला. जहाजावरील २१ परदेशी कर्मचारी सुरक्षित असल्याची माहिती देण्यात आली आहे..चार मंत्रालयांचा समन्वय महत्त्वाचा ठरलाया मोहिमेत केंद्र सरकारच्या चार मंत्रालयांमध्ये सातत्याने समन्वय ठेवण्यात आला होता. बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल यांनी यास दुजोरा दिला. जहाजबांधणी महासंचालक, परराष्ट्र मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय आणि पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय यांच्यातील समन्वयामुळे जहाजाचा प्रवास सुरक्षित ठेवण्यात मदत झाली, असे त्यांनी सांगितले.मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासून भारतासाठी असा धोकादायक सागरी प्रवास करणारे 'सिमी' हे तेरावे जहाज आहे. यानंतर व्हिएतनामचा ध्वज असलेले 'एनव्ही सनशाईन' हे आणखी एक एलपीजी टँकर ४६,४२७ टन इंधनासह न्यू मंगळूर बंदराकडे रवाना झाले आहे..राष्ट्रीय साठ्याला दिलासासध्याच्या सागरी अडथळ्यांमुळे भारताच्या एलपीजी आणि कच्च्या तेलाच्या साठ्यावर दबाव वाढला आहे. राष्ट्रीय साठा जवळपास १५ टक्क्यांनी घटल्याचे सांगितले जात आहे. युद्धापूर्वी १०७ दशलक्ष बॅरल असलेला कच्च्या तेलाचा साठा आता ९१ दशलक्ष बॅरलपर्यंत खाली आल्याचे कमोडिटी विश्लेषण कंपनी केप्लरने नमूद केले आहे..स्वयंपाकाच्या गॅसची ही मोठी खेप देशांतर्गत बाजारासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे घरगुती एलपीजी पुरवठ्याला काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. राष्ट्रीय साठ्यावर वाढता दबाव लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला नागरिकांना इंधन बचतीचे आवाहन केले होते. अशा परिस्थितीत 'सिमी' जहाजाचे सुरक्षित आगमन भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे.