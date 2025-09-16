Shocking News : वडिलांनी शेत विकून घर बांधायला ठेवले १४ लाख, १३ वर्षांच्या मुलाने ऑनलाईन गेममध्ये गमावले अन्... धक्कादायक घटनेने सगळेच हादरले

Summaryलखनऊमध्ये १३ वर्षांच्या मुलाने फ्री फायर गेममध्ये १४ लाख गमावल्याने टोकाचे पाऊल उचललेवडिलांनी शेत विकून घर बांधण्यासाठी ठेवलेले पैसे मुलाने ऑनलाईन गेममध्ये खर्च केले.रागावण्याच्या भीतीने मुलाने खोलीत गळफास घेऊन जीवन संपविले..उत्तरप्रदेशची राजधानी लखनऊमध्ये फ्री फायर या ऑनलाईन गेमिंगमध्ये लाखो रुपये गमावल्याने एका १३ वर्षांच्या मुलाने जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. घर बांधण्यासाठी त्याच्या वडिलांनी शेत विकल्यानंतर बँकेत ठेवलेले १४ लाख रुपये त्याने या गेममध्ये गमावले. यामुळे तो घाबरला होता. कुटुंबातील सदस्य रागावण्याचे भीतीने त्याने हे टोकाचे पाऊल उचलले. .मिळालेल्या माहितीनुसार सुरेश कुमार यादव यांचा मुलगा यश कुमार सहावीत शिकत होता. एसीपी मोहनलालगंज रजनीश वर्मा यांच्या मते, सुरेश सोमवारी पैसे काढण्यासाठी बँकेत गेला होता. तिथे त्याला कळले की खात्यात पैसे नाहीत. खात्यातून पैसे गायब झाल्याची तक्रार बँक व्यवस्थापकाकडे केल्यानंतर तो परतला. .सुरेश घरी आला आणि त्याने कुटुंबाला सर्व काही सांगितले. यश त्यावेळी घरी होता. त्याच्या वडिलांना खात्यातून पैसे गायब झाल्याचे कळताच तो त्याची बॅग घेऊन अभ्यासाच्या बहाण्याने छतावरील खोलीत गेला. भीतीपोटी खोलीत गळफास घेतला. . यशची बहीण गुनगुन रात्री वरच्या खोलीत गेली तेव्हा तिने यशला लटकलेले पाहिले. गुनगुन एकच आक्रोश केला तेव्हा आवाज ऐकून कुटुंबीय छतावर पोहोचले आणि यशला खाली उतरवले आणि सरकारी रुग्णालयात घेऊन गेले. डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..फ्री फायर हा बॅटल काय आहे? फ्री फायर गेम बॅटल रॉयल शैलीवर आधारित आहे. यामध्ये खेळाडू इतरांशी लढतो. खेळाडूला शस्त्रे शोधावी लागतात आणि शत्रूंना मारावे लागते. मुले गेममध्ये त्यांच्या आवडीच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी पैसे खर्च करतात आणि लाखोंचे नुकसान करतात. २०२२ मध्ये, डेटा गोपनीयता आणि सुरक्षिततेमुळे सरकारने या गेमवर बंदी घातली, परंतु तो अजूनही उपलब्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.