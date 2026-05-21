Honor Killing: हिंदू मुलाशी मोबाईलवर बोलल्याचा राग; बापाने अल्पवयीन मुलीचे केले सहा तुकडे, रेल्वेत सापडले अवयव

Uttar Pradesh Crime: हिंदू मुलाशी मोबाईलवर बोलत असल्याच्या रागातून मुस्लिम धर्मीय बापाने आपल्या अल्पवयीन मुलीची क्रूरपणे हत्या केल्याची घटना घडली आहे. हा क्रूर बाप एवढ्यावरच थांबला नाही. तर त्याने मुलीच्या शरीराचा सहा तुकडे केले. काही तुकडे रेल्वेमध्ये आढळून आले. त्यानंतर हा सगळा प्रकार उघड झाला. .उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ छपरा-गोमतीनगर एक्स्प्रेसमध्ये काही दिवसांपूर्वी एका बॅग आणि बॉक्समध्ये तरुणीच्या मृतदेहाचे तुकडे सापडले होते. या प्रकरणाचा छडा लावण्यात रेल्वे पोलिसांना यश आले असून ही ऑनर किलिंगची घटना असल्याचे समोर आले आहे..ट्रेनमध्ये सापडले होते पाच तुकडे१६ मे रोजी लखनऊच्या चारबाग स्टेशनवर छपरा-गोमतीनगर एक्स्प्रेसच्या स्लीपर कोचमध्ये एक बेवारस बॉक्स आणि बॅग आढळून आली होती. रेल्वे पोलिसांनी ती उघडून पाहिली असता, त्यात एका तरुणीच्या शरीराचे ५ तुकडे कपड्यात आणि प्लास्टिकमध्ये गुंडाळून ठेवलेले दिसले. मात्र, मृतदेहाचे डोके गायब असल्याने मृतदेहाची ओळख पटवणे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान होते.रेल्वे पोलिसांनी तातडीने तपास चक्र फिरवून तमकुही रोड स्टेशन आणि लखनऊ स्टेशनवरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्या आधारे संशयित व्यक्तीची ओळख पटवण्यात आली. हा संशयित दुसरा कोणी नसून कुशीनगर जिल्ह्यातील सेवरही पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या जयपूर गावचा रहिवासी 'बिग्गन अन्सारी' होता. पोलिसांनी कुशीनगर गाठून त्याला ताब्यात घेतले आणि चौकशी केली असता, त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शब्बा एका हिंदू तरुणासोबत फोनवर सातत्याने बोलत असे. बिग्गन अन्सारीला हे अजिबात मंजूर नव्हते आणि त्याने तिला अनेकदा ताकीद दिली होती. बिग्गन अन्सारीच्या इतर दोन मुलींनी आधीच पळून जाऊन प्रेमविवाह केला होता, ज्यामुळे समाजात त्याची बदनामी झाली होती. शब्बादेखील तसेच काहीतरी करेल या भीतीने आणि रागाने त्याने शब्बाला वाटेतून हटवण्याचा कट रचला..हत्या करण्याच्या ५ दिवस आधी बिग्गनने आपल्या पत्नीला आणि दोन मुलांना नातेवाईकांकडे पाठवून दिले, जेणेकरून घरात फक्त शब्बा आणि तिची वृद्ध आजीच राहतील. १६ मे च्या संध्याकाळी त्याने आपली बहीण नूरजहाँ आणि मेहुणा मजबूतल्लाह यांना घरी बोलावले. त्या तिघांनी मिळून आधी शब्बाची गळा दाबून हत्या केली. त्यानंतर एका धारदार शस्त्राने तिच्या मृतदेहाचे ६ तुकडे केले. त्यांनी मुलीचे कापलेले डोके गावातीलच एका तलावात फेकून दिले, तर उर्वरित ५ तुकडे बॉक्स आणि बॅगेत पॅक केले.