Uttar Pradesh : CM योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते होणार उत्तराखंड महोत्सवाचे उद्घाटन, महामंडळ सदस्यांनी घेतली भेट 

उत्तराखंड राज्याला स्वत:ची ओळख आहे. देशाची देवभूमी म्हणून ही हे राज्य ओळखले जाते. उत्तराखंड महामंडळाच्या ७७ व्या वर्धापनदिनानिमित्त लखनऊमध्ये उत्तराखंड महोत्सवाचे आयोजन केले जाते. यावर्षी महामंडळाच्या सदस्यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची निवासस्थानी भेट घेतली. महामंडळाचे अध्यक्ष हरीशचंद्र पंत यांनी मुख्यमंत्री योगींना महामंडळाच्या ७७ व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित उत्तराखंड महोत्सवाचे उद्घाटन करण्यासाठी आमंत्रित केले. मुख्यमंत्री योगींनी या निमंत्रणास संमती दिली आहे. लवकरच या महोत्सवाला सुरूवात होणार आहे. .Uttar Pradesh : रक्षाबंधनाच्या आधीच लाडक्या बहिणींना मिळालं सरकारचं गिप्ट, स्वस्त किंमतीत मिळणार घरं, असं करा बुकींग .पं. गोविंद बल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन, गोमती नदीकाठी, येथे हा महोत्सव ९ नोव्हेंबर ते १८ नोव्हेंबर दरम्यान चालणार आहे. तयारीला सुरुवात झाली आहे. या काळात स्वदेशी उत्पादनांची विशेष प्रदर्शनी देखील भरवली जाणार आहे.महोत्सवाच्या समारोप सोहळ्यास उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित राहतील. या वेळी दिवानसिंग अधिकारी, मंगळसिंग रावत, भरतसिंग बिष्ट, पुष्पा वैष्णव, रेनू तिवारी आदी मान्यवर उपस्थित होते. .Uttar Pradesh : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अयोध्येत केले दीपोत्सवाचे उद्घाटन, राम मंदिराच्या भूमिकेवरून विरोधकांवर साधला निशाणा .महोत्सवाचा समारोप करतील मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी या महोत्सवाचा समारोप समारंभ १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंग धामी यांच्या हस्ते होईल. भारत सरकारचे संस्कृती आणि पर्यटन मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत तसेच उत्तर प्रदेश सरकारचे संस्कृती आणि पर्यटन मंत्री जयवीरसिंग हे विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहतील. .Uttar Pradesh : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अयोध्येत केले दीपोत्सवाचे उद्घाटन, राम मंदिराच्या भूमिकेवरून विरोधकांवर साधला निशाणा .महोत्सवात असेल स्वदेशी उत्पादनांचे प्रदर्शनमहामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की, यावर्षीच्या महोत्सवात भारताच्या स्वदेशी उत्पादनांची प्रदर्शनी भरवली जाणार आहे. यात उत्तराखंडचे हस्तकला उत्पादने, सेंद्रिय (ऑर्गेनिक) वस्तू, लोकनृत्य, संगीत आणि पारंपरिक खाद्यपदार्थ यांचे दर्शन घडेल. लखनौचे नागरिक दहा दिवसांपर्यंत उत्तराखंडच्या संस्कृती, कला, संगीत आणि खाद्यपदार्थांच्या स्वादाचा आनंद घेऊ शकतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.