देश

Housing Scheme: गरिबांसाठी बांधलेले फ्लॅट आता २५ वर्षे कुणालाही विकता आणि भाड्याने देता येणार नाहीत, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Mukhtar Ansari Mansion: सामान्यांना दिलेला फ्लॅट २५ वर्षे विकू किंवा भाड्याने घेऊ शकणार नाहीत. राज्य सरकारचा एक निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता चर्चांना उधाण आले आहे.
Mukhtar Ansari mansion

Mukhtar Ansari mansion

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

लखनौ विकास प्राधिकरणाने (एलडीए) कुख्यात माफिया नेता मुख्तार अन्सारीचा डालीबाग येथील एका प्रमुख ठिकाणी असलेला जप्त केलेला वाडा पाडून गरिबांसाठी बांधलेले फ्लॅट विकण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. प्राधिकरणाने २५ वर्षांसाठी या घरांच्या विक्री, भाड्याने किंवा हस्तांतरणावर पूर्ण बंदी घातली आहे. सरकारी योजनेचा आत्मा राखण्यासाठी आणि मध्यस्थांना मालमत्तांचे शोषण करण्यापासून रोखण्यासाठी हे करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Flat Renting
Flat Selling
Lucknow
Mukhtar Ansari
flat price

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com