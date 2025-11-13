Housing Scheme: गरिबांसाठी बांधलेले फ्लॅट आता २५ वर्षे कुणालाही विकता आणि भाड्याने देता येणार नाहीत, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

लखनौ विकास प्राधिकरणाने (एलडीए) कुख्यात माफिया नेता मुख्तार अन्सारीचा डालीबाग येथील एका प्रमुख ठिकाणी असलेला जप्त केलेला वाडा पाडून गरिबांसाठी बांधलेले फ्लॅट विकण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. प्राधिकरणाने २५ वर्षांसाठी या घरांच्या विक्री, भाड्याने किंवा हस्तांतरणावर पूर्ण बंदी घातली आहे. सरकारी योजनेचा आत्मा राखण्यासाठी आणि मध्यस्थांना मालमत्तांचे शोषण करण्यापासून रोखण्यासाठी हे करण्यात आले आहे..या गृहनिर्माण प्रकल्पाचे नाव सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नावावर ठेवण्यात आले होते. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अलीकडेच नोव्हेंबरमध्ये त्याचे उद्घाटन केले. ७२ गरीब कुटुंबांना त्याच्या चाव्या सुपूर्द केल्या. डालीबागसारख्या पॉश भागात असलेल्या या फ्लॅट्सची किंमत बाजारात कोट्यवधींमध्ये आहे. परंतु एलडीएला भीती होती की, काही जण ते हिसकावून घेतील. जास्त किमतीत विकतील. ही भीती दूर करण्यासाठी, २५ वर्षांची विक्री स्थगिती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..Video: काश्मीरची लेडी सिंघम मैदानात! एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट IPS शाहिदा स्फोटाच्या स्थळी दाखल.एलडीए अधिकाऱ्यांच्या मते, लाभार्थी फ्लॅटचे मालक होतील. परंतु ते ते विकू, भाड्याने देऊ किंवा हस्तांतरित करू शकणार नाहीत. घर फक्त वाटप केलेल्या कुटुंबाच्या नावावर राहील. नोंदणी अटींमध्ये हे निर्बंध स्पष्टपणे समाविष्ट करण्यासाठी प्राधिकरणाने नोंदणी विभागाला पत्र पाठवले आहे. योजनेचे फायदे फक्त खरोखर गरजू लोकांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनांनुसार हे पाऊल उचलण्यात आले..चाव्या देताना मुख्यमंत्री योगी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, माफिया पूर्वी गरिबांच्या जमिनी बळकावत असत आणि आता त्यांना प्रयागराज आणि लखनौसारखेच भवितव्य भोगावे लागेल. माफिया कोणाचेही मालक नाहीत; ते गरिबांचे शोषण करतात आणि व्यावसायिकांचे अपहरण करून संपत्ती जमवतात. ते मुलींसाठीही धोका निर्माण करतात. मागील सरकारे त्यांच्यापुढे नतमस्तक झाली, परंतु आता आम्ही त्यांना समजणाऱ्या भाषेत उत्तर दिले आहे..पूर्वांचलपासून पश्चिमेकडे असलेल्या माफियांचे राज्य संपवण्याच्या या मोहिमेचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे मुख्तार अन्सारीच्या हवेलीचे विध्वंस. एलडीएने जमीन मोकळी करून गरिबांसाठी ७२ फ्लॅट बांधले. जे आता त्यांचे कायमचे घर बनले आहेत. फ्लॅट भाड्याने देण्यावर आणि विक्रीवर बंदी घालण्याबाबत, एलडीए म्हणते की, यामुळे सरकारच्या गरीब-केंद्रित धोरणांना बळकटी मिळेल. त्यांच्या प्रमुख स्थानामुळे फ्लॅट्सची मागणी जास्त आहे. परंतु विक्रीवरील बंदीमुळे कोणताही गैरवापर टाळता येईल..लाल किल्ल्याजवळ स्फोट... न्यू लाजपत राय मार्केटमध्ये सापडले मृतदेहाचे अवशेष; पोलीस आणि फॉरेन्सिक पथक घटनास्थळी.लाभार्थी कुटुंबांना मालकी हक्क मिळेल, परंतु ते व्यावसायिकरित्या वापरता येणार नाहीत. हा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारच्या "माफियामुक्त" मोहिमेचा एक भाग आहे. जिथे बेकायदेशीरपणे व्यापलेल्या मालमत्ता गरीब आणि सार्वजनिक वापरासाठी मुक्त केल्या जात आहेत. एलडीए लवकरच नोंदणी प्रक्रियेत या अटी लागू करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.