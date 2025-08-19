Crime News : भगवा दुपट्टा घालून मांसाहार केल्याने तरुणाला मारहाण, पोलिसांनी दोघांना घेतलं ताब्यात... नेमका कुठं घडला प्रकार?

Gosaiganj Incident : भगवा दुपट्टा घालून मांसाहार केल्याने तरुणाला मारहाण करण्यात आली आहे. लखनऊमधील गोसाईगंज परिसरातील एका ढाब्यावर हा प्रकार घडला. याप्रकरणी पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतलं असून याप्रकरणाचा तपास सुरु केला आहे. नरेंद्र सिंह असं मारहाण करणाऱ्या व्यक्तीचं नाव आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, १८ ऑगस्ट रोजी रात्री १ च्या सुमारास ही घटना घडली. यावेळी दिनेश शर्मा नावाचा तरुण त्यांच्या सुभाष कनोजिया या मित्राबरोबर ढाब्यावर चिकन जेवत होता. त्याच्या गळात भगव्या रंगाचा दुपट्टा होता. त्यावेळी नरेंद्र सिंह नावाची व्यक्ती तिथे आली, त्याने दिनेश आणि सुभाषला हटकलं. तसेच भगवा दुपट्टा घालून मांसाहार का करत आहात? अशी विचारणा केली. यावरून त्यांच्यात शाब्दिक वाद झाला..Crime News : नाशिकमध्ये एमडी ड्रग्जचा साठा जप्त; दोन लाखांच्या अमली पदार्थांसह तिघांना अटक.हा वाद इतका विकोपाल गेला, की दोघांनी एकमेकांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली. यावेळी परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे लक्षात येताच ढाब्याच्या मालकाने पोलिसांना फोन केला. पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी दाखल होत. प्रकरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दोघेही ऐकण्याच्या तयारीत नव्हते. त्यामुळे पोलिसांनी दोघांनीही ताब्यात घेतलं..Crime News : मालकाच्या घरी चोरी करुन नोकराने SIP, FD मध्ये केली गुंतवणूक, दहा लाखांची जमीनही खरेदी अन्... .दरम्यान, याप्रकरणी दोघांपैकी कुणीही लेखी तक्रार दाखल केली नाही. त्यामुळे याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला नसल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. तसेच परिस्थिती आता नियंत्रणात असून पुढील तपास सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितलं. महत्त्वाचे म्हणजे या घटनेने चर्चेला उधाण आले असून, धार्मिक भावनांशी संबंधित पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.