अहो माहेरी जाऊया ना...पत्नीचं ऐकून पती सासरी गेला; पण रागात सासऱ्यांनी 'त्या' गोष्टीमुळे क्रूरपणे जावयाचा जीव घेतला

लव्ह मॅरेज केल्याच्या रागातून वडिलाने जावायची हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथे ही घडना घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल केला असून एकूण पाच जणांना अटक केली आहे. या घटनेनंतर परिसरात चांगली खळबळ उडाली आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, प्रतापगड जिल्ह्यातील सांगीपूर येथील विष्णू यादव (32) याने चार वर्षांपूर्वी वकील तीरथ राज सिंह यांची मुलगी साक्षीसोबत प्रेमविवाह केला होता. या विवाहाला तीरथ राज यांचा तीव्र विरोध होता. तेव्हापासून ते मुलगी व जावयावर राग धरून होते. विष्णू आपल्या पत्नी साक्षी आणि तीन वर्षांच्या मुलगी अर्चितासह प्रतापगडमध्ये राहत होता..मंगळवारी साक्षीच्या आग्रहावरून विष्णू कुटुंबासह लखनऊतील सासरी आला होता, मात्र हीच त्याची शेवटची भेट ठरेल याची त्याला कल्पनाही नव्हती. रात्री सुमारे 10.30 वाजता विष्णू यादव आणि त्यांचे सासरे तीरथ राज सिंह यांच्यात जोरदार वाद झाला. हा वाद काही वेळातच हाणामारीत बदलला. आरडाओरड ऐकून विष्णूच्या इतर कुटुंबीयही तेथे पोहोचले..यादरम्यान संतापलेल्या तीरथ राज सिंह यांनी जवळच पडलेला खाटीचा लाकडी पाया उचलून विष्णूच्या डोक्यावर वार केला. हा वार इतके जबरदस्त होता की विष्णूचं डोके फुटलं आणि रक्तस्त्राव सुरु झाला. त्यानंतर त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. या हल्ल्यात त्याची पत्नी साक्षीलाही दुखापत झाली. याप्रकणी आरोपीसह एकूण पाच जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे. पुढील तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.