UP: व्हाईट हाऊससोबत तुलना होणाऱ्या सहारा सिटीमध्ये उभे राहणार नवे विधानभवन; झाली होती मोठी चोरी

देश: लखनौमधील एकेकाळचे सर्वात पॉश आणि सत्तेचे केंद्र मानले जाणारे 'सहारा शहर' आता इतिहासजमा होणार आहे. ज्या ठिकाणची भव्यता आणि झगमगाटाची तुलना अमेरिकेच्या 'व्हाईट हाऊस'शी केली जायची, तिथे आता उत्तर प्रदेशचे नवीन भव्य विधानसभा भवन आकाराला येणार आहे..सुप्रीम कोर्टाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर, लखनौच्या गोमती नगरमधील या विस्तीर्ण परिसरातील ताबा सोडण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू झाली आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून ट्रक आणि डीसीएमच्या रांगा लागल्या असून, सहारा समूहाचे दिवंगत प्रमुख सुब्रत रॉय यांची पत्नी स्वप्ना रॉय यांच्या 'स्वप्ना कुटी' या बंगल्यातील मौल्यवान सामान बाहेर नेले जात आहे..सहारा सिटीतून 'विधानसभा' भवनापर्यंतचा प्रवासनगर निगमने ३० वर्षांची लीज संपल्यानंतर आणि अटींचे उल्लंघन केल्यामुळे ही जागा रिकामी करण्याची कारवाई केली होती. हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी सहाराची याचिका सुप्रीम कोर्टाने १६ मार्च २०२६ रोजी फेटाळून लावली आणि नगर निगमची कारवाई योग्य ठरवली.उत्तर प्रदेश सरकार आता याच १७० एकर जमिनीवर राज्याचे नवीन आणि अत्याधुनिक विधानसभा भवन बांधणार आहे, जिथे लोकशाहीचा आवाज घुमणार आहे..मोठी चोरीपरिसर रिकामा करण्याच्या गडबडीत सहारा सिटीमध्ये मोठी चोरी झाल्याचेही समोर आले आहे. स्वप्ना रॉय यांनी स्वतः त्यांच्याच कर्मचाऱ्यांवर मौल्यवान वस्तू चोरल्याचा आरोप केला आहे.काय चोरीला गेले?१ किलो चांदीचा पीकदान, ५०० ग्रॅम चांदीची सिंदूरदानी, 'राडो' आणि 'पाको रॅबन' सारख्या आंतरराष्ट्रीय ब्रँडची महागडी घड्याळे, सोन्याचे दागिने आणि दोन ऑटोमॅटिक पिस्तूल.उत्तर प्रदेश एसटीएफने याप्रकरणी ६ जणांना अटक करून चोरीचे सामान जप्त केले आहे..रात्रीचा 'खेळ' आणि प्रशासनाचा बडगापरिसर सील केलेला असतानाही काही जुने कर्मचारी रात्रीच्या अंधारात रेकी करत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. यावर सहायक नगर आयुक्तांनी कडक पावले उचलत अतिरिक्त सुरक्षा रक्षक तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत.सहारा सिटी पूर्णपणे रिकामी करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून, लखनौच्या नकाशावर एका नव्या पर्वाची सुरुवात होत आहे.