Triple Murder Case: RSS नेत्याच्या तिहेरी हत्याकांडाचा थरारक Video; मुलानंतर वडिलांवर गोळीबार, मॅगझिन बदलून पुन्हा झाडल्या गोळ्या

लखनऊ : उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) नेते शिव तिवारी, त्यांचा मुलगा सुयश आणि भाऊ शिवेंद्र यांच्या हत्येचा धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये आरोपी ऋषभ शुक्ला याने तिघांवर गोळीबार केल्याचे दिसत आहे. सुरुवातीला त्याने सुयशवर गोळी झाडली. मुलाला वाचवण्यासाठी धावलेल्या शिव तिवारी यांच्या डोक्यात गोळी मारली. त्यानंतरही त्याने गोळीबार सुरूच ठेवला. पिस्तुलातील गोळ्या संपल्यानंतर मॅगझिन बदलून त्याने पुन्हा गोळ्या झाडल्या. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. हत्याकांडाचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..झाडाभोवतीच्या बांधकामावरून सुरू झाला वादमिळालेल्या माहितीनुसार, शिव तिवारी आणि त्यांचे शेजारी ऋषभ शुक्ला यांच्यात झाडाभोवती प्लॅटफॉर्म बांधणे आणि त्या ठिकाणी वाहन उभे करण्यावरून वाद सुरू होता. सुरुवातीला सुयश आणि ऋषभ यांच्यात बाचाबाची झाली. त्यानंतर दोघांमध्ये झटापट झाली. याच दरम्यान ऋषभने पिस्तूल काढून गोळीबार सुरू केला. तो आधीपासूनच पिस्तूल घेऊन आला होता आणि घटनेच्या वेळी प्रचंड संतापलेला दिसत असल्याचे व्हिडिओतून स्पष्ट होते..मुलाला वाचवण्यासाठी धावलेल्या वडिलांवर गोळीबारव्हायरल झालेल्या व्हिडिओत ऋषभ सुयशजवळ जाऊन त्याला खाली पाडताना दिसतो. त्यानंतर त्याने सुयशच्या पोटात गोळी झाडली. मुलाला जखमी अवस्थेत पाहून शिव तिवारी त्याच्या मदतीसाठी धावले. मात्र, ऋषभने त्यांच्या डोक्यात गोळी झाडली. शिव तिवारी खाली पडल्यानंतरही त्यांच्यावर आणखी गोळ्या झाडण्यात आल्या.यानंतर शिव तिवारी यांचे भाऊ शिवेंद्र घटनास्थळी पोहोचले. त्यांच्यावरही ऋषभने गोळीबार केला. शिवेंद्र यांची मुलगी सुमेधा हिने वडिलांवर गोळी झाडली जात असताना आरडाओरडा केला. मात्र, आरोपीने तिच्या आक्रोशाकडे दुर्लक्ष करत शिवेंद्र यांच्यावर पुन्हा गोळी झाडली..हात जोडून विनवणी, तरीही गोळीबार सुरूचवडील, काका आणि भावावर झालेला हल्ला पाहून सुमेधा घाबरून किंचाळत मंदिराच्या दिशेने धावली. व्हिडिओमध्ये ऋषभची बहीण शिवेंद्र यांना काठीने मारताना दिसते. त्यामुळे शिवेंद्र खाली पडतात. त्यानंतर ऋषभ पिस्तूल घेऊन आत जातो आणि त्यांच्यावर पुन्हा गोळीबार करतो.सुमेधा हात जोडून स्वतःच्या जीवाची भीक मागत असल्याचेही व्हिडिओत दिसते. मात्र, ऋषभ थांबत नाही. शिवेंद्र यांच्यावर दुसऱ्यांदा गोळी झाडल्यानंतर तो शिव तिवारी यांच्याजवळ परत येतो, त्यांच्याकडे पाहतो आणि तेथून निघून जातो. या वेळी शिव तिवारी यांची मुलगी आणि परिसरातील काही महिला मोठ्याने रडताना व किंचाळताना दिसतात. जखमींना मदत करण्यासाठी पुढे आलेल्या नागरिकांनाही आरोपीने पिस्तूल दाखवून धमकावले..Rahul Gandhi: ‘राज्यघटना आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी एकत्र या’; राहुल गांधींचे महारॅलीसाठी देशवासीयांना आवाहन.दोन मिनिटे ५६ सेकंदांच्या व्हिडिओत संपूर्ण घटनागोळीबाराची ही चित्रफीत दोन मिनिटे आणि ५६ सेकंदांची आहे. त्यामध्ये ऋषभ एका मॅगझिनमधील गोळ्या संपेपर्यंत गोळीबार करतो. त्यानंतर पिस्तुलात दुसरे मॅगझिन भरून पुन्हा गोळ्या झाडतो. तिघांची हत्या केल्यानंतर तो मोठ्याने ओरडत आपल्या घराच्या दिशेने जाताना दिसतो.वाद सुरू असताना आसपास काही शेजारी उभे होते. मात्र, गोळीबार सुरू होताच परिसरातील नागरिकांनी तेथून पळ काढला. घटनास्थळी सुमेधा, तिघांचे मृतदेह तसेच ऋषभचे वडील आणि बहीण दिसत असल्याचे व्हिडिओतून समोर आले आहे..पोलिसांची घटनास्थळी धाव; आरोपीसह नातेवाइकांना अटकया प्रकरणातील आणखी एक दोन मिनिटे आणि ३५ सेकंदांचा व्हिडिओही सोशल मीडियावर प्रसारित होत आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी धाडस दाखवत ऋषभला ताब्यात घेतले. त्यानंतर परिसरातील नागरिक घटनास्थळी जमा झाले.ऋषभला पकडल्यानंतर पोलीस कॉन्स्टेबल आणि निरीक्षक यांनी त्याच्यासह त्याची बहीण, वडील आणि काका यांना अटक करून पोलीस ठाण्यात नेले. या घटनेशी संबंधित दोन्ही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत..Supreme Court : १०० टक्के इथेनॉल इंधन कुठून येणार? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.