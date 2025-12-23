Accident News : एक ट्रक उलटला, पाठीमागून ४ ट्रक, एक बस आणि कारने धडक दिली; दोघांचा मृत्यू, १६ जण जखमी

लखनऊ वाराणसी महामार्गावर मुसाफिरखाना नगर इथं दाट धुक्यामुळं अनेक वाहनांची धडक झाली आहे. या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला असून जवळपास १० जण जखमी झाले आहेत. दाट धुक्यात झालेल्या अपघातानंतर पाठीमागून आलेल्या गाड्यांची धडक बसून भीषण अपघात झालाय. अपघातग्रस्त वाहनाला चार ट्रक, एक कार आणि बसची धडक झाली..लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय महामार्गावर अमेठी रोड ओव्हरब्रीजवर ही दुर्घटना घडलीय. चार ट्रक, एक कार आणि एका बसची धडक होऊन भीषण अपघात झाला. अपघातानंतर बचावकार्यासाठी तीन हायड्रा, चार जेसीबी घटनास्थळी आले होते. पोलीस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह, एसडीएम अभिनव कनौजिया, तहसिलदार राहुल सिंह घटनास्थळी दाखल झाले..पवार कुटुंबीयांवर गुन्ह्याचे आदेश देण्यास कोर्टाचा नकार, लवासा प्रकरणी याचिका फेटाळली .मध्यरात्री दोन वाजण्याच्या सुमारास लखनऊहून सुलतानपूरच्या दिशेने जाणारा ट्रक मंगलम डिग्री कॉलेजजवळ दुभाजकाला धडकून उलटला होता. त्यावेळी मागून येणारे चार ट्रक त्या ट्रकला धडकले. तर प्रवाशांनी भरलेली बसही जोरात ट्रकवर आदळली. दरम्यान, यातच एका कारचीसुद्धा पाठीमागून धडक बसली. या अपघातात एकूण १६ जण जखमी झाले असून दोघांचा मृत्यू झाला आहे..अपघातात मृत्यू झालेल्यांची ओळख पटवण्याचं काम सुरू आहे. तर १६ जखमींपैकी दोघांची प्रकृती गंभीर असून १४ जणांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती समोर आली आहे. मृत्यू झालेले दोघेही ट्रक चालक आहेत. अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.