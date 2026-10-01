Madhuri Elephant: मठात परतल्यानंतर फटाके, गर्दी अन् हॉर्नचा सामना... माधुरी पुन्हा वनतारामध्ये जाणार? PETA ची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका!

कोल्हापूरच्या नांदणी मठात परत पाठवण्यात आलेली ‘माधुरी’ ही हत्तीण पुन्हा जामनगरमधील ‘वनतारा’ येथे नेऊन तिचे पुनर्वसन सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी करत PETA इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. माधुरीला मठात परत पाठवल्यानंतर ती पुन्हा साखळदंडांनी बांधलेली आणि एकाकी अवस्थेत असल्याचा दावा संस्थेने केला असून, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे..मठात परतल्यानंतर फटाके, गर्दी आणि हॉर्नचा सामना‘पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ ॲनिमल्स’ (PETA) इंडियाने बुधवारी दिलेल्या माहितीनुसार, माधुरीला ११-१२ सप्टेंबर रोजी कोल्हापूरच्या नांदणी मठात परत पाठवण्यात आले. मठात पोहोचताच तिला फटाक्यांचा मोठा आवाज, मोठ्याने ओरडणाऱ्या लोकांची गर्दी आणि वाहनांचे कर्कश हॉर्न यांचा सामना करावा लागल्याचे संस्थेने म्हटले आहे.माधुरी मठात पोहोचली तेव्हा तिची अवस्था धक्कादायक होती. एखाद्या कैद्याप्रमाणे तिला साखळदंडांनी बांधण्यात आले होते आणि तिच्या हालचालींवरही मर्यादा आल्याचे PETA इंडियाने नमूद केले आहे..‘माधुरीला पुन्हा मुक्त वातावरण मिळावे’PETA इंडियाच्या धोरणविषयक उपाध्यक्ष खुशबू गुप्ता यांनी सांगितले की, माधुरीची स्थिती ‘शांती’ या हत्तीणीसोबत मुक्तपणे वावरण्यापासून पुन्हा साखळदंडांनी बांधलेल्या आणि एकाकी जीवनापर्यंत पोहोचली आहे. माधुरीला ज्या शेडमध्ये ठेवण्यात आले आहे, ते तिच्या दीर्घकालीन देखभालीसाठी योग्य नसल्याचे तज्ज्ञांनी यापूर्वीच नमूद केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.माधुरीचे वनतारा येथील पुनर्वसन पुन्हा सुरू करावे, अशी PETA इंडियाची मागणी आहे. विशेष देखभाल, मुक्तपणे हालचाल करण्याची संधी आणि इतर हत्तींचा सहवास हे तिच्या शारीरिक तसेच मानसिक आरोग्यासाठी आवश्यक असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे..Satara Rare Softshell Turtle : निसर्गाची किमया! साताऱ्यात आढळले मऊ पाठीचे आणि लांब मानेचे दुर्मीळ कासव; वाघाप्रमाणं मिळतंय कायदेशीर संरक्षण, वैशिष्ट्ये काय?.३३ वर्षे मठात एकांतवासPETA इंडियाच्या अर्जानुसार, माधुरीने मठात तब्बल ३३ वर्षे एकांतात आणि साखळदंडांच्या बंधनात घालवली. त्यानंतर तिला इतर सुटका केलेल्या हत्तींसोबत सामाजिक संबंध निर्माण करण्याची, साखळदंडांशिवाय चालण्याची आणि वनतारा येथील अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधांद्वारे उपचार घेण्याची संधी मिळाली होती.वनतारा येथे दाखल झाली तेव्हा माधुरीला पायांच्या जुनाट समस्या, लॅमिनिटिसची लक्षणे, जुना गळू आणि दोन्ही गुडघ्यांवर वेदनादायक सूज होती, असा PETA इंडियाचा दावा आहे. मठातील मिरवणुकांदरम्यान डांबरी रस्त्यावर चालणे तसेच कठीण पृष्ठभागावर दीर्घकाळ उभे राहिल्याने तिला फ्रॅक्चर आणि आर्थरायटिससारख्या समस्याही निर्माण झाल्याचे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे..PETA इंडियाच्या मते, माधुरीला पुन्हा मठात पाठवण्याची कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १६ जुलै २०२५ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या २८ जुलै २०२५ रोजीच्या आदेशांच्या विरोधात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने माधुरीला दीर्घकालीन पुनर्वसन आणि प्रजाती-विशिष्ट विशेष देखभालीसाठी जामनगर येथील ‘राधे कृष्ण मंदिर एलिफंट वेल्फेअर ट्रस्ट’ (RKTEWT) येथे हलवण्याचे निर्देश दिले होते.. Nagpur News :दीक्षाभूमी विकासाच्या संथ गतीवर उच्च न्यायालयाचा संताप; आठवडाभरात उत्तर सादर करण्याचे आदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.