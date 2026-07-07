MP: शेतकरी आणि मच्छीमारांसाठी मोठी खुशखबर! ७,४३० कोटींच्या प्रकल्पातून वाढणार उत्पन्न, मिळणार हजारो रोजगार

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या उपस्थितीत ६ जुलै रोजी राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय आणि कृषी क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेणारा एक ऐतिहासिक करार संपन्न झाला आहे. कुवैत देशातील आघाडीची मत्स्य कंपनी 'झबेदी अल कुवैत फिशरीज' (Zabaidi Al-Kuwait Fisheries) आणि इंदूरची 'कामदार्स केअर' (Kamdars Care) यांच्यात तब्बल ७ हजार ४३० कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक आणि बाय बॅक (खरेदी) करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या..हा करार नवनवीन तंत्रज्ञानाला चालना देणाऱ्या 'मध्य प्रदेश एकात्मिक मत्स्योद्योग धोरण-२०२६' (Madhya Pradesh Integrated Aquaculture Policy-2026) अंतर्गत करण्यात आला आहे. या प्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सांगितले की, राज्य सरकार 'शेतकरी कल्याण वर्षात' पशुपालन आणि मत्स्यपालनासारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे..४ प्रमुख जलाशयांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास (Infrastructure Development)या करारानुसार, राज्यातील मोठ्या जलाशयांमध्ये आधुनिक मत्स्योद्योगासाठी 'बैकवर्ड आणि फॉरवर्ड लिंकेज' आधारित पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत. यात प्रामुख्याने खालील ४ जलाशयांचा समावेश आहे:इंदिरा सागर जलाशयबरगी जलाशयबाणसागर जलाशयबारना जलाशयया जलाशयांमध्ये 'केज कल्चर' (Cage Culture - पिंजरा पद्धतीचे मत्स्यपालन) तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुमारे ४ लाख टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे..Nanded: वीस वर्षांनंतर ZP शाळेत पुन्हा किलबिलाट, शिक्षकांनी स्वतः खर्च करून बंद शाळेचे उघडले दरवाजे.आधुनिक शेतीतून १.२३ लाख टन भाजीपाल्याचे उत्पादन (Innovative Farming)या ७,४३० कोटी रुपयांच्या महाप्रकल्पामध्ये केवळ मासे पालनच नाही, तर आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक शेतीचाही समावेश आहे:एक्वापोनिक्स आणि हायड्रोपोनिक्स: माशांच्या विष्ठेपासून मिळणाऱ्या पाण्याचा वापर करून मातीशिवाय केली जाणारी शेती (Aquaponics & Hydroponics) आणि ग्रीन हाऊसच्या माध्यमातून राज्यात तब्बल १ लाख २३ हजार टन उच्च दर्जाच्या भाजीपाल्याचे (Vegetables) उत्पादन केले जाईल..Gadchiroli: आलापल्ली-सिरोंचा महामार्ग वाहनचालकांसाठी जीवघेणा; पावसाळ्यात समस्या गंभीर: अवजड वाहतूक तत्काळ बंद करण्याची मागणी.३५ हजार रोजगार आणि ६ हजार कोटींच्या निर्यातीचे लक्ष्यया आंतरराष्ट्रीय करारामुळे मध्य प्रदेशला देशातील सर्वात मोठे मत्स्य गुंतवणूक आणि निर्यात केंद्र बनवण्यास मदत होणार आहे:रोजगार निर्मिती: या संपूर्ण प्रकल्पामुळे राज्यात १५,००० लोकांना प्रत्यक्ष (Direct) आणि २०,००० लोकांना अप्रत्यक्ष (Indirect) असे एकूण ३५,००० नवीन रोजगाराचे अमूल्य सोयी-सुविधा उपलब्ध होतील, ज्याचा थेट फायदा स्थानिक मच्छीमार समुदायाला होईल.ग्लोबल नेटवर्क: कुवैतच्या झबैदी कंपनीचे जगातील १० हून अधिक देशांमध्ये डिब्बाबंद खाद्यपदार्थ आणि मसाल्यांचे मोठे नेटवर्क आहे, ज्याचा वापर करून मध्य प्रदेशातून दरवर्षी तब्बल ६,००० कोटी रुपयांच्या माशांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्यात केली जाईल.स्टार्टअप इंडिया अंतर्गत मान्यता प्राप्त असलेली इंदूरची 'कामदार्स केअर' ही संस्था शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) बळकट करण्यासाठी काम करत असल्याने, या त्रिस्तरीय करारामुळे मध्य प्रदेशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एक अतिशय मजबूत आणि जागतिक गती मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.