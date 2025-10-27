देश

BJP Leader Crime : भाजप नेत्याची गुंडागर्दी! शेतकऱ्याला कारखाली चिरडून मारले, वडिलांना वाचवायला आलेल्या मुलींचेही फाडले कपडे

Shocking Incident in Guna : गुनामधील भाजप पदाधिकाऱ्याने जमिनीच्या वादातून शेतकऱ्याला थार कारखाली चिरडून ठार मारले. पोलिसांनी १४ आरोपींवर गुन्हा दाखल केला.
BJP Leader Crime : मध्य प्रदेशात शेतजमिनीच्या वादातून घडलेल्या एका अत्यंत संतापजनक घटनेने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. गुनामधील गणेशपुरा गावात भाजप पदाधिकारी महेंद्र नागर याने आपल्या टोळक्यासह एका शेतकऱ्याची निर्दयपणे (Land Dispute Violence) हत्या केली आहे. आरोपीने शेतकऱ्याला आधी बेदम मारहाण केली आणि त्यानंतर थार कारखाली चिरडून ठार मारले. या घटनेनंतर परिसरात भीतीचे व तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

