BJP Leader Crime : भाजप नेत्याची गुंडागर्दी! शेतकऱ्याला कारखाली चिरडून मारले, वडिलांना वाचवायला आलेल्या मुलींचेही फाडले कपडे

BJP Leader Crime : मध्य प्रदेशात शेतजमिनीच्या वादातून घडलेल्या एका अत्यंत संतापजनक घटनेने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. गुनामधील गणेशपुरा गावात भाजप पदाधिकारी महेंद्र नागर याने आपल्या टोळक्यासह एका शेतकऱ्याची निर्दयपणे (Land Dispute Violence) हत्या केली आहे. आरोपीने शेतकऱ्याला आधी बेदम मारहाण केली आणि त्यानंतर थार कारखाली चिरडून ठार मारले. या घटनेनंतर परिसरात भीतीचे व तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..मृत शेतकऱ्याचे नाव रामस्वरूप असे असून, तो आपल्या पत्नीसोबत शेतातून घरी परतत असताना ही भयानक घटना घडली. आरोपी महेंद्र नागर आणि त्याचे साथीदार अचानक आले आणि त्यांच्यावर हल्ला केला. रामस्वरूप याला निर्दयपणे मारहाण केल्यानंतर आरोपींनी त्याच्यावर कार चालवून ठार केले. इतकेच नव्हे, तर वडिलांना वाचवण्यासाठी आलेल्या मुलींवरही आरोपींनी अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचे कपडे फाडले आणि हवेत गोळीबार करून गावात दहशत निर्माण केली..माहितीनुसार, या घटनेनंतर जखमी शेतकऱ्याला उपचार मिळू नयेत म्हणून आरोपींनी मृतदेह गावातून बाहेर जाऊ दिला नाही. या अमानुष घटनेनंतर गावकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, कोणीही उघडपणे बोलण्यास तयार नाही. पोलिसांनी या प्रकरणी महेंद्र नागर याच्यासह १४ जणांविरोधात खुनासह इतर गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींमध्ये तीन महिलांचाही समावेश असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..मिळालेल्या माहितीनुसार, महेंद्र नागर हा गावातील प्रभावशाली व्यक्ती असून, तो शेतकऱ्यांना धमकावून जमीन विकण्यास भाग पाडत असे. अनेक शेतकऱ्यांनी भीतीपोटी आपली शेती त्याला विकली होती. मात्र, रामस्वरूप यांनी त्याच्या या गुंडगिरीला विरोध केला. त्यामुळेच महेंद्र नागरने सूडाच्या भावनेतून त्यांची हत्या केली. सध्या पोलिसांनी या घटनेचा तपास सुरू केला असून, आरोपींच्या शोधासाठी विशेष पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. या हत्याकांडामुळे मध्य प्रदेशात राजकीय वातावरणही तापले असून, विरोधी पक्षांनी कठोर कारवाईची मागणी केली आहे..