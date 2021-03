भाजप खासदाराचे दिल्लीत निधन; कोरोना झाल्यानंतर खालावली होती प्रकृती

भोपाळ - मध्य प्रदेशातील भाजप खासदार नंदकुमार सिंह चौहान यांचे निधन झाले. दिल्लीतील मेदांता रुग्णालयात मंगळवारी सकाळी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. गेल्या काही दिवसांपासून ते आजारी होते. प्रकृती गंभीर झाल्यानंतर त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलं होतं. दरम्यान, नंदकुमार सिंह चौहान यांना कोरोनाची लागण झाली होती.

नंदकुमार सिंह चौहान यांचा मुलगा हर्षवर्धन चौहान यांनी त्यांच्या निधनाची माहिती दिली. खंडवा मतदारसंघातील खासदार आणि माजी भाजप प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान जवळपास 1 महिन्यापासून दिल्लीतील रुग्णालयात होते. 11 जानेवारीला कोरोनाचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर त्यांच्यावर भोपाळमधील रुग्णालयात उपाचर सुरु होते.

BJP MP from Khandwa, Nand Kumar Singh Chauhan passed away in Medanta Hospital, Delhi-NCR last night. He had tested positive for #COVID19 and was undergoing treatment here.

Popular leader Nandu bhaiya has left us. BJP has lost an ideal worker, able organiser and dedicated leader in him. It is a personal loss for me: Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan

(File photo) pic.twitter.com/yC70fuhbxJ

— ANI (@ANI) March 2, 2021