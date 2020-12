VIDEO: स्कूटर-कारच्या धडकेनंतर रस्त्यावरच भांडण; 2 मिनिटांत कारचालकाचा मृत्यू

इंदौर - रस्त्यावर कधी दोन गाड्यांची टक्कर झाली तर त्यांच्यात होणारा वाद ही सर्वसामान्य गोष्ट आहे. मात्र अशाच एका भांडणात एका अभियंत्याचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. इंदौरमधील पलासियामध्ये गुरुवारी रस्त्यावर भांडण झालं. यामध्ये 32 वर्षांच्या एका अभियंत्याचा मृत्यू झाला.

रस्त्यावर गाडी धडकल्यानं कारचालक सिद्धार्थ सोनी आणि स्कूटरचालक विकास यादव यांच्यात वाद झाला आणि दोघांमध्ये लढाई हातघाईवर आली. यावेळी त्याच रस्त्यावरून एक ट्रक जात असताना भांडणात सिद्धार्थ सोनी रस्त्यावर पडले. त्यावेळी बाजूने जाणारा ट्रक त्यांच्या अंगावरून गेल्यानं सिद्धार्थ सोनी यांचा जागीच मृत्यू झाला.

A road-rage scuffle ended in unfortunate death of a youth just 4 days before his wedding anniversary the accused Vikas Yadav pushed him so hard that he fell under the wheels of a truck and was killed @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/QkuBq9Rh16

