Madhya Pradesh : CM मोहन यादवांनी केली हॉस्पिटलची स्वच्छता; मुख्यमंत्र्यांच होतंय सर्वत्र कौतूक  

होय,मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी गुरुवारी "सेवा पंधरवडा" अंतर्गत जबलपूर येथील राणी दुर्गावती रुग्णालयात स्वच्छता अभियानात सहभाग घेतला
CM Mohan Yadav Cleans Hospital in Madhya Pradesh :

देशात सर्वत्र स्वच्छतेचा जागर केला जात आहे. देशात अनेक कार्यक्रमाप्रसंगी स्वच्छता मोहीम हाती घेतली जाते. या मोहीमेत राज्याचे मुख्यमंत्रीही भाग घेण्यापासून स्वत:ला थांबवू शकले नाहीत. होय,मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी गुरुवारी "सेवा पंधरवडा" अंतर्गत जबलपूर येथील राणी दुर्गावती रुग्णालयात स्वच्छता अभियानात सहभाग घेतला.

