Madhya Pradesh : CM मोहन यादवांनी केली हॉस्पिटलची स्वच्छता; मुख्यमंत्र्यांच होतंय सर्वत्र कौतूक  

CM Mohan Yadav Cleans Hospital in Madhya Pradesh : देशात सर्वत्र स्वच्छतेचा जागर केला जात आहे. देशात अनेक कार्यक्रमाप्रसंगी स्वच्छता मोहीम हाती घेतली जाते. या मोहीमेत राज्याचे मुख्यमंत्रीही भाग घेण्यापासून स्वत:ला थांबवू शकले नाहीत. होय,मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी गुरुवारी "सेवा पंधरवडा" अंतर्गत जबलपूर येथील राणी दुर्गावती रुग्णालयात स्वच्छता अभियानात सहभाग घेतला. .Madhya Pradesh : होमबाऊंड चित्रपट ऑस्करला पाठवणे ही आमच्यासाठी अभिमानास्पद बाब : CM डॉ. मोहन यादव .मुख्यमंत्र्यानी स्वतः हातात झाडू घेऊन रुग्णालयाच्या परिसरात साफसफाई केली. त्यांनी श्रमदान करून एक नवा आदर्श निर्माण केला. मुख्यमंत्र्यांनी रुग्णालयातील कर्मचारी व शासकीय कर्मचाऱ्यांना आवाहन केले की, त्यांनी कार्यालयीन वेळेपूर्वी नियमितपणे रोस्टरनुसार श्रमदान करावे, जेणेकरून स्वच्छतेची संस्कृती समाजात खोलवर रुजेल. .Madhya Pradesh : PM नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त मिळाले हे खास गिफ्ट, CM मोहन यादव यांनी दिली ऐतिहासिक वस्तू.सामाजिक संस्थांना सहभागी होण्याचे आवाहनमुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी जिल्हा रुग्णालये, सामुदायिक आरोग्य केंद्रे व अन्य आरोग्य संस्थांना स्वच्छ ठेवण्यासाठी सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थांनी पुढे यावे, असे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की सेवा पर्व तेव्हाच यशस्वी होईल जेव्हा समाजातील प्रत्येक घटक त्यात सहभाग घेईल. अधिकाऱ्यांना दिले निर्देशमुख्यमंत्र्यांनी विभागीय आयुक्त व आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना स्वच्छता अभियानाची नियमितपणे देखरेख करण्याचे निर्देश दिले. तसेच त्यांनी मंत्री, खासदार आणि आमदार यांनाही अपेक्षा व्यक्त करत सांगितले की, त्यांनी निरीक्षण करून सामान्य नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांना श्रमदानासाठी प्रोत्साहित करावे. .Madhya Pradesh : मध्य प्रदेशमधील १.२६ कोटींहून अधिक लाडक्या बहिणींना मिळणार आर्थिक लाभ; मुख्यमंत्री यादव यांची घोषणा .आरोग्य सुविधा सुधारण्यावर भरसेवा पर्वाला एक नवे रूप देताना डॉ. यादव यांनी रुग्णालयांमधील स्वच्छता व्यवस्थांना अधिक मजबूत करण्याचा मनोदय व्यक्त केला. त्यांनी सांगितले की, १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर दरम्यान संपूर्ण राज्यात "सुदृढ नारी – सक्षम कुटुंब" आणि पोषण अभियान राबवले जात आहे. या काळात आयुष्मान आरोग्य मंदिरांमध्ये आणि सामुदायिक आरोग्य केंद्रांमध्ये विशेष शिबिरे आयोजित केली जात आहेत, जिथे विविध रोगांची मोफत तपासणी व आरोग्यविषयक जनजागृती केली जात आहे.