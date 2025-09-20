Madhya Pradesh : होमबाऊंड चित्रपट ऑस्करला पाठवणे ही आमच्यासाठी अभिमानास्पद बाब : CM डॉ. मोहन यादव

Madhya Pradesh Film City : मध्यप्रदेशने पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय सिनेमा मंचावर आपली भक्कम ओळख निर्माण केली आहे. होमबाउंड हा फिचर चित्रपट 98व्या अकादमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर 2026) साठी पाठवण्यात आला आहे. ही गोष्ट आमच्या राज्याचा गौरव करणारी असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव म्हणाले. .Kolhapur Film Production : देशातील चित्रपट निर्मितीचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून कोल्हापूरची ओळख, चित्रनगरीसाठी १५ कोटींचा निधी; मंत्री शेलार यांची माहिती. जागतिक स्तरावर प्रशंसित झालेल्या ‘लापता लेडीज’ चित्रपटानंतर आता राज्यात चित्रीत झालेला होमबाउंड हा फिचर चित्रपट 98व्या अकादमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर 2026) मध्ये पाठवण्यात आला आहे. या चित्रपटाला अधिकृत निवड म्हणून ‘सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय फिचर फिल्म’ या श्रेणीत पाठवण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी लापता लेडीज चित्रपटालाही ऑस्करसाठी नामांकन मिळाले होते. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी या यशाबद्दल चित्रपटाच्या संपूर्ण टीमचे अभिनंदन केले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव म्हणाले की, “आपल्या प्रदेशात चित्रीत झालेला होमबाउंड चित्रपट ऑस्करसाठी निवडला गेला आहे. हे केवळ चित्रपटसृष्टीसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण मध्यप्रदेशासाठी अभूतपूर्व गौरवाचे क्षण आहे.” .Madhya Pradesh : PM नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त मिळाले हे खास गिफ्ट, CM मोहन यादव यांनी दिली ऐतिहासिक वस्तू.होमबाउंड चित्रपटाचे मध्यप्रदेशात चित्रीकरण झाले आहे. या चित्रपटाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मिळालेला सन्मान हे याचे स्पष्ट उदाहरण आहे की, मध्यप्रदेश वेगाने एक प्रमुख जागतिक चित्रीकरण केंद्र (Global Shooting Hub) म्हणून उभा राहत आहे. ही यशोगाथा आपल्या प्रदेशाच्या समृद्ध संस्कृतीचे, नैसर्गिक सौंदर्याचे आणि कला क्षेत्रातील समर्पणाचीच पोचपावती आहे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव म्हणाले की, “हे यश प्रदेशातील सर्व तरुण चित्रपट निर्मात्यांसाठी प्रेरणादायक ठरेल, जे आपल्या स्वप्नांना पंख देऊ इच्छितात. होमबाउंड चित्रपटाची निवड भारतीय सिनेसृष्टीसाठी एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरू शकतो, जो मध्यप्रदेशची कलात्मक आणि सांस्कृतिक परंपरा जागतिक मंचावर पोहोचवेल.” .Madhya Pradesh : ऐकूण घेतलं, आधार दिला आणि CM यादवांनी थेट आदेश दिला, होतंय सर्वत्र कौतूक .इथं झालं चित्रीकरणवर्ष 2024 मध्ये होमबाउंड चित्रपटाचे बहुतेक चित्रीकरण मध्यप्रदेशातील भोपाळ आणि आजूबाजूच्या भागांमध्ये नैसर्गिक, सांस्कृतिक आणि शहरी वातावरणात झाले आहे. चित्रपटाला मिळालेली आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रशंसा ही राज्याच्या चित्रपटस्नेही धोरणांची आणि योग्य लोकेशन्सची यशोगाथा सांगते. विशेष म्हणजे, होमबाउंड हा धर्मा प्रोडक्शनच्या बॅनरखाली तयार करण्यात आला आहे. ही मध्यप्रदेशात चित्रीत होणारी धर्मा प्रोडक्शनची पाचवी फिल्म आहे. चित्रपटाचे निर्माता करण जोहर आहेत आणि दिग्दर्शक नीरज घेवान आहेत. याआधी त्यांनी दिग्दर्शित केलेला मसान चित्रपटही प्रेक्षकांनी भरभरून पसंत केला होता. होमबाउंड मध्ये ईशान खट्टर, विशाल जेठवा आणि जान्हवी कपूर हे मुख्य भूमिका साकारत आहेत. .नवीन पर्यटन धोरणामुळे चित्रीकरण सोपे झाले मध्यप्रदेशच्या नवीन फिल्म टुरिझम पॉलिसीमुळे निर्माते-दिग्दर्शक यांचे काम अधिक सुलभ झाले आहे. सिंगल विंडो सिस्टममुळे परवानग्या मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे आणि अनुदानामुळे निर्मात्यांना प्रोत्साहन मिळाले आहे. मध्यप्रदेशच्या चित्रपट पर्यटन धोरणानंतर राज्यात 350 पेक्षा अधिक चित्रपट व वेब सिरीजचे चित्रीकरण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.