देश

Madhya Pradesh : होमबाऊंड चित्रपट ऑस्करला पाठवणे ही आमच्यासाठी अभिमानास्पद बाब : CM डॉ. मोहन यादव

होमबाउंड हा फिचर चित्रपट 98व्या अकादमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर 2026) साठी पाठवण्यात आला आहे.
Madhya Pradesh

Madhya Pradesh

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Madhya Pradesh Film City : 

मध्यप्रदेशने पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय सिनेमा मंचावर आपली भक्कम ओळख निर्माण केली आहे. होमबाउंड हा फिचर चित्रपट 98व्या अकादमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर 2026) साठी पाठवण्यात आला आहे. ही गोष्ट आमच्या राज्याचा गौरव करणारी असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव म्हणाले.

<div class="paragraphs"><p>Madhya Pradesh </p></div>
Kolhapur Film Production : देशातील चित्रपट निर्मितीचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून कोल्हापूरची ओळख, चित्रनगरीसाठी १५ कोटींचा निधी; मंत्री शेलार यांची माहिती
Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
Madhya Pradesh Tourisam
Madhya Pradesh State Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com